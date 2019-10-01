Водители тульских автобусов сдают кровь, чтобы спасти жизнь коллеге

Фото: leikozu.net

Водители тульского общественного транспорта пытаются помочь своей коллеге – диспетчеру Юлии Губановой. Об этом пишет портал «Открытые НКО».

У молодой женщины острый лейкоз, необходима трансплантация костного мозга. Чтобы спасти жизнь коллеге, сотрудники «Тулгорэлектротранса» массово сдавали кровь на тромбоциты – Юлия нуждается в переливании.

Кроме того, коллектив предприятия обратился к руководству с просьбой сохранить диспетчеру зарплату – директор ответил согласием. Поиск донора костного мозга стоит 345 тысяч рублей. Большую часть этой суммы удалось собрать.

Юлия Губанова в одиночку воспитывает четырёхлетнюю дочь Вику. Если вы хотите помочь тулячке победить болезнь – все подробности можно найти на сайте «Фонда борьбы с лейкемией».