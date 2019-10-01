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Водители тульских автобусов сдают кровь, чтобы спасти жизнь коллеге
Фото: leikozu.net

Водители тульских автобусов сдают кровь, чтобы спасти жизнь коллеге

У диспетчера «Тулгорэлектротранса», 34-летней Юлии Губановой диагностирован острый лейкоз.

Водители тульского общественного транспорта пытаются помочь своей коллеге – диспетчеру Юлии Губановой. Об этом пишет портал «Открытые НКО».

У молодой женщины острый лейкоз, необходима трансплантация костного мозга. Чтобы спасти жизнь коллеге, сотрудники «Тулгорэлектротранса» массово сдавали кровь на тромбоциты – Юлия нуждается в переливании.

Кроме того, коллектив предприятия обратился к руководству с просьбой сохранить диспетчеру зарплату – директор ответил согласием. Поиск донора костного мозга стоит 345 тысяч рублей. Большую часть этой суммы удалось собрать.

Юлия Губанова в одиночку воспитывает четырёхлетнюю дочь Вику. Если вы хотите помочь тулячке победить болезнь – все подробности можно найти на сайте «Фонда борьбы с лейкемией».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +5
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