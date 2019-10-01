Что изменится в жизни туляков в октябре

зарплату бюджетников проиндексируют

На 4,3% с 1 октября вырастет зарплата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами Президента (нянечек в детсадах и соцработников, кадровиков, юристов и бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях). Изменения коснутся более 2 млн человек. Также вырастут оклады по должностям и званиям военнослужащих, спасателей .

Новые правила для хостелов

С 1 октября вступают в действие поправки в Жилищный кодекс РФ. Теперь хостелы и гостиницы запрещено размещать в жилых помещениях многоквартирных домов. Помещение под гостиницу надо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить, к примеру, отдельным входом, звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами. Все помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Закон гласит: хостелам место на первых этажах. Выше — тоже можно, если только под ними аналогичные нежилые помещения.

Групповые гражданские иски

С 1 октября для решения споров в судах общей юрисдикции граждане смогут подавать групповые гражданские иски. Ранее такие могли подавать только предприниматели в арбитраже. Теперь же физические лица смогут решать в судах вопросы, касающиеся, к примеру, защиты прав потребителей или подавать иски по возмещению вреда, причиненного широкому кругу лиц.

Новые правила европротокола

Водители по всей стране с 1 октября смогут получить максимальную выплату по ОСАГО — 400 тысяч рублей, оформив ДТП по европротоколу, без вызова сотрудников ГИБДД.

Ранее на такие выплаты при оформлении европротокола могли рассчитывать только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах выплаты по европротоколу ограничивались суммой в 100 тысяч рублей, и при ущербе свыше этого приходилось вызывать полицейских.

Цифровые права и смарт-контракты

Выражение воли с помощью электронных или иных технических средств с 1 октября 2019 года приравнено к письменной форме сделки. Начали действовать и положения о смарт-контрактах: в договоры теперь можно включать условия об их автоматическом исполнении.

Смарт-контракт («умный контракт») – это программа, отслеживающая и обеспечивающая исполнение обязательств. Стороны прописывают в контракте условия сделки и санкции за их невыполнение. Умный контракт сам определяет, все ли исполнено, и принимает решение: завершить сделку и выдать требуемое или наложить на участников штраф.

получение гражданства РФ стало проще

Это касается иностранных специалистов, желающих получить российское гражданство. Со 2 октября сокращается необходимый срок трудовой деятельности в России — с трех лет до года. Льгота предоставляется специалистам, работающим по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.

В кино смогут попросить паспорт

Если кассиры в кинотеатре усомнятся в том, что возраст зрителя соответствует заявленной категории фильма «18+», они вправе затребовать у него паспорт. Это правило также распространяется на библиотекарей, а также продавцов книг и журналов. Норма вступает в силу с 29 октября 2019 года.