Сотрудников Туламашзавода поздравили с Днем машиностроителя

Машиностроение — это основа промышленности любой страны мира, ее интеллектуальный потенциал. Жизнь всего человечества тесно связана с этой отраслью промышленности.

И для туляков День машиностроителя — праздник особенный, ведь большинство жителей нашего города так или иначе связаны с машиностроительным производством, тем фундаментом, на котором строится безопасность, благополучие и устойчивое социально-экономическое развитие России.



Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов наградил почетной грамотой Александра Назарова, электроэрозиониста АО «Инструмент и технологическая оснастка — Туламаш».

Поздравить сотрудников Туламашзавода с их профессиональным праздником приехал министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов:

– Туламашзавод сегодня — один из самых известных тульских производителей как военной, так и гражданской продукции. Это ведущее российское предприятие по производству автоматических пушек, артиллерийского вооружения, высокоточных управляемых противотанковых снарядов. Этот год для Туламашзавода особенный — совсем недавно мы отметили 80-летие предприятия.

У истоков создания предприятия стояли прекрасные инженеры, конструкторы, технологи, талантливые организаторы серийного производства. Вы сегодня сохраняете эти традиции.

Коллектив Туламашзавода, на мой взгляд, – один из сильнейших среди знаковых коллективов предприятий промышленности региона. За многие годы Туламашзавод вырастил целую плеяду оружейников, результаты работы которых высоко оценены государством. На предприятии активно внедряются новейшие технологии, ведутся разработки, идет серьезная работа по организации серийного производства. Это всё то, что укрепляет обороноспособность нашей страны.



Андрей Платов вручил сотрудникам Туламашзавода почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты правительства Тульской области. Замначальника отдела по автоматам технологического отдела конструкторско-технологического центра Олег Хлопиков получил из рук министра почетный знак Совета безопасности РФ.



Руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Тульской области Константин Данилов (справа) наградил медалью имени П. В. Финогенова коммерческого директора АО «АК «Туламашзавод» Евгения Бочарова.

Руководитель представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Тульской области Константин Данилов:

– Сегодня на празднике царит очень добрая, семейная атмосфера. И именно семейным предприятием можно назвать ваш замечательный завод. От души поздравляю всех с праздником! Машиностроительный завод выделяется как яркий алмаз на фоне остальных предприятий корпорации «Ростех», задает тон в оборонно-промышленном комплексе, а в последнее время стал лидером и в гражданском производстве. Спасибо вам за непростой, но очень нужный труд!

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Константин Иванович наградил отличившихся работников престижной для машиностроителей медалью имени П. В. Финогенова (Павел Васильевич Финогенов — министр оборонной промышленности СССР в 1979-1989 гг. — Прим. авт.).



Глава администрации Советского округа Александр Картышов вручил благодарность Тульской городской Думы экономисту Евгении Баевской.

Александр Картышов, начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу, наградил отличившихся сотрудников благодарностями Тульской городской Думы и от себя — почетной грамотой.

Громкими овациями машзаводовцы встретили выход на сцену исполняющего обязанности генерального директора АО «АК «Туламашзавод» Владислава Боева. Владислав Ильич озвучил некоторые интересные для заводчан цифры.

– В этом году мы планируем выйти на рост объема производства на 123%, увеличить среднюю заработную плату на 10% – до 55 тысяч рублей. Портфель заказов по заводу на 2020 год заполнен на 80%. Все наши службы занимаются тем, чтобы эту цифру довести до 100 и 110%. Заверяю, что отмечать будем достойно и Новый год, и другие праздники!

Владислав Боев наградил заслуженных ветеранов завода, вручил медали «За доблестный труд» Союза машиностроителей России, почетные грамоты Союза машиностроителей РФ и генерального директора предприятия, звания «Почетный машиностроитель» и «Лучший молодой машиностроитель».



Звание «Почетный машиностроитель» присвоено технику по подготовке производства Ольге Анисимовой. На фото с Владиславом Боевым.

Ну а теперь слово самим героям дня — машзаводовцам! За добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны медалью «За доблестный труд» Союза машиностроителей России награжден Владимир Матронский, заместитель начальника производства режущего инструмента АО «Инструмент и технологическая оснастка — Туламаш»:

– За полвека наград и грамот у меня было много, но такая статусная награда — первая. После профтехучилища №10 я пришел работать на завод — было это 50 лет назад (улыбается). Окончил техникум, работал, старался и сейчас я — заместитель начальника. Вся моя жизнь — завод. Здесь я встретил свою любовь, женился. Кстати, жена тоже уже полвека работает на заводе, термистом. Молодежи, которая приходит на предприятие, я хочу посоветовать работать здесь от души. Раньше говорили: надо «за трубу держаться», значит, за предприятие. Завод — это всегда опора, престиж, уверенность в завтрашнем дне, стабильная зарплата, надежность.

Елена Желтова, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов машпроизводства-3, награждена почетной грамотой генерального директора АО «Туламашзавод»:

– На машзаводе я работаю всего два года, но очень довольна тем, что перешла сюда. Мой муж работает здесь много лет и предложил мне устроиться сюда — и от дома ближе, и на работу вместе ходим. Мне очень нравится, что здесь всё такое свежее, чистое, современное, — приятно приходить на работу. Коллектив новый, пока притираемся друг к другу. Но уверена, что всё будет хорошо.

Почетную грамоту главы администрации Советского округа получил Олег Хромов, заместитель главного метролога:

– На Туламашзаводе работает уже третье поколение Хромовых, поэтому после окончания института у меня не стоял вопрос, куда идти работать, — только на Туламашзавод! Здесь работали мой дед, тетя, двоюродный дядя, мама и папа познакомились здесь и связали свою судьбу. Да и я жену встретил на машзаводе. Получается, завод играет в жизни нашей семьи огромную роль. На заводе я работаю 14 лет и каждый день иду сюда с радостью, с душой — а как иначе? Завод для меня — родной.

Закончилась торжественная церемония награждения выступлением яркой и самобытной группы Михаила Танича «Лесоповал».