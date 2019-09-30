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Куда отдать ребёнка: юных туляков приглашают в бесплатные кружки и секции
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Куда отдать ребёнка: юных туляков приглашают в бесплатные кружки и секции

В областном центре работают восемь учреждений дополнительного образования.

Все они предоставляют образовательные услуги по 384 дополнительным общеразвивающим программам: техническим, естественнонаучным, физкультурно-спортивным, художественным, туристско-краеведческим и социально-педагогическим.

Все кружки и секции бесплатны, записаться туда можно в течение всего учебного года:

  • «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», ул. Революции, д. 2, ул. Пузакова, д. 48, тел. 56-18-59,
  •  «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания», пр. Ленина, д. 101, телефон: 35-48-79,
  • «Центр внешкольной работы», ул. Октябрьская, д. 41, телефон: 47-17-07,
  • «Центр детского творчества», ул. 9 Мая, д. 7-А, телефон: 35-30-43, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 13,
  • «Дом детского творчества», ул. Чаплыгина, д. 4, ул. Замочная, д. 124, телефон: 45-10-92,
  • «Детско-юношеский центр»: ул. Коминтерна, д. 22, телефон: 30-17-82,
  • «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения», ул. Галкина, д. 17, ул. Оружейная, д. 34-А, ул. Староникитская, д. 107, ул. Демидовская, д. 70, к. 2, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Чапаева, д. 8, телефон: 39-30-15.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:27 +3
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