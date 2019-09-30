Куда отдать ребёнка: юных туляков приглашают в бесплатные кружки и секции

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В областном центре работают восемь учреждений дополнительного образования.

Все они предоставляют образовательные услуги по 384 дополнительным общеразвивающим программам: техническим, естественнонаучным, физкультурно-спортивным, художественным, туристско-краеведческим и социально-педагогическим.

Все кружки и секции бесплатны, записаться туда можно в течение всего учебного года: