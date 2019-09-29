Туляки сообщили об очередном выбросе с Косогорского металлургического завода
Видео и фото они прислали в редакцию Myslo.
Напомним, в мае после похожего сообщения представители Косогорского металлургического завода прокомментировали ситуацию так:
- Процесс остановки доменной печи сопровождается краткосрочным выходом парогазовой смеси через атмосферные клапаны. Выпуск парогазовой смеси через атмосферные клапаны призван предотвратить образование взрывоопасной смеси расплава с водой в нижней части печи. Краткосрочная работа с открытыми атмосферными клапанами при подготовке остановки печи является регламентированной процедурой, что отражено в разрешительной природоохранной документации как кратковременный выброс.
Атмосферные клапаны печи расположены на высоте примерно 60 м от уровня земли, и их расположение предполагает тот факт, что негативным является лишь визуальный эффект. Для населения и окружающей среды данный вид выброса опасности не представляет, что подтверждается данными производственного контроля и многочисленными пробами воздуха, отобранными в ходе проверок надзорных органов.
Кроме того, на КМЗ отметили, что в дальнейших планах предприятия – модернизация существующих и внедрение новых природоохранных технологий и оборудования и снижение уровней всех видов воздействий на окружающую среду и прилегающую жилую застройку.
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