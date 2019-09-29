Туляки сообщили об очередном выбросе с Косогорского металлургического завода

Фото Павла Баздырева, видео Марьям Кривошаповой.

Видео и фото они прислали в редакцию Myslo.

«27 сентября 2019 года, 17.30, Косогорский металлургический завод производит очередные выбросы, из двух разных площадок на территории завода», — сообщила Марьям Кривошапова.

«Ничего необычного, просто очередной выброс с КМЗ… Дышите на здоровье!» — написал в паблик Myslo в ВКонтакте туляк Павел Баздырев.

Напомним, в мае после похожего сообщения представители Косогорского металлургического завода прокомментировали ситуацию так:

- Процесс остановки доменной печи сопровождается краткосрочным выходом парогазовой смеси через атмосферные клапаны. Выпуск парогазовой смеси через атмосферные клапаны призван предотвратить образование взрывоопасной смеси расплава с водой в нижней части печи. Краткосрочная работа с открытыми атмосферными клапанами при подготовке остановки печи является регламентированной процедурой, что отражено в разрешительной природоохранной документации как кратковременный выброс.

Атмосферные клапаны печи расположены на высоте примерно 60 м от уровня земли, и их расположение предполагает тот факт, что негативным является лишь визуальный эффект. Для населения и окружающей среды данный вид выброса опасности не представляет, что подтверждается данными производственного контроля и многочисленными пробами воздуха, отобранными в ходе проверок надзорных органов.

Кроме того, на КМЗ отметили, что в дальнейших планах предприятия – модернизация существующих и внедрение новых природоохранных технологий и оборудования и снижение уровней всех видов воздействий на окружающую среду и прилегающую жилую застройку.