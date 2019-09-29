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Молодежка тульского «Арсенала» разгромила краснодарцев
Фто ПФК «Арсенал».

Молодежка тульского «Арсенала» разгромила краснодарцев

Завершился матч 11 тура молодежного первенства между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

Уже в первом тайме хозяева пропустили 4 мяча от туляков. Но и во втором тайме краснодарцы так и не смогли ответить «Арсеналу» — 0:4.

Сейчас наша молодежная команда имеет 20 очков и занимает в турнирной таблице третью строчку.

 

Заключительный матч сентября основной состав «Арсенала» проведет на поле «Краснодара». Статистика предыдущих матчей туляков в кубанской столице красноречива: все четыре встречи оружейники проиграли, причем всухую. Но почему бы сейчас не поломать эту неприятную традицию? Болеем за туляков!

Матч состоится 29 сентября в 19.00 на стадионе «Краснодар Арена».

 

Галерея
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 1
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 2
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 3
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 4
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 5
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 6
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 7
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 8
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 9
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 10
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 11
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 12
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 13
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 14
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 15
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 16
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 17
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 18
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 19
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 20
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 21
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 22
Молодежка "Арсенала" разгромила "Краснодар", Фото: 23
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