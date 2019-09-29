Молодежка тульского «Арсенала» разгромила краснодарцев

Фто ПФК «Арсенал».

Уже в первом тайме хозяева пропустили 4 мяча от туляков. Но и во втором тайме краснодарцы так и не смогли ответить «Арсеналу» — 0:4.

Сейчас наша молодежная команда имеет 20 очков и занимает в турнирной таблице третью строчку.

Заключительный матч сентября основной состав «Арсенала» проведет на поле «Краснодара». Статистика предыдущих матчей туляков в кубанской столице красноречива: все четыре встречи оружейники проиграли, причем всухую. Но почему бы сейчас не поломать эту неприятную традицию? Болеем за туляков!

Матч состоится 29 сентября в 19.00 на стадионе «Краснодар Арена».