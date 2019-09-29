Нацпроект БКАД: дороги в Тульской области должны стать надежными и безопасными

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из архива Myslo.

Какие цели и задачи у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Сколько средств выделено и на что их направят?

Мы продолжаем рассказывать о целях и задачах национальных проектов. Этот материал посвящён проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Наш собеседник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Каждый человек проводит в дороге достаточно большую часть своей жизни. Это ежедневный путь на работу и обратно, воскресные поездки на дачу или за город на пикник, а зачастую это дальние путешествия на собственном авто. И, конечно, всем нам хочется, чтобы та часть жизни, когда мы в дороге, проходила легко, комфортно, а главное — безопасно.

Именно на эти цели и направлен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А его главная задача — создание современной комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.

Как рассказал Родион Дудник, в рамках нацпроекта «БКАД» в области разработаны три региональные программы — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Качество

Программа «Дорожная сеть» затрагивает всё, что связано с ремонтом дорожного покрытия и инфраструктуры. Это само полотно и съезды с трассы, стояночные площадки и остановки общественного транспорта, пешеходные дороги, светофоры и освещение.

Один из главных показателей нацпроекта: не менее половины дорог в регионе должны быть приведены в нормативное состояние, то есть на трассе должен быть ровный асфальт без ям и трещин. Сегодня в Тульской области каждый автодорожный подрядчик дает на свою работу гарантию не менее 4-х лет. Но дорога может обходиться без ремонта и до 6-8 лет — это зависит от интенсивности движения, погодных условий и ряда других факторов, но в первую очередь — от соблюдения всех технологий при укладке покрытия.

По словам Родиона Дудника, в этом году в рамках нацпроекта в регионе будут отремонтированы 62 дороги. На эти цели потратят более 2,5 млрд рублей. В частности, в этом году обновление ждет автомобильная дорога Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка, Одоев-Плавск и Комсомольское шоссе в Новомосковске, вокруг которого расположено несколько промышленных предприятий, и другие наиболее востребованные транспортные артерии региона.

Туляк Александр Илюхин:

Александр Илюхин – Работая в свою бытность торговым представителем по Тульской области, испытал на себе и подвеске своего авто не одну убитую дорогу. Специфика профессии – это в основном работа на скорость, а с такими дорогами ни о какой скорости и речи не могло быть. Ездил и грезил о хайвеях. Теперь, конечно, куда приятнее кататься даже в самые дальние уголки нашей области. Но автомобилей с каждым годом всё больше, поток всё плотнее, а дороги, хоть и лучше, но такие же местами узкие, как и раньше. И это сводит на нет всё качество нынешнего дорожного покрытия. Взять хотя бы трассу Тула-Новомосковск, пролегающую через множество деревень и посёлков. Покрытие сносное, но едем гуськом и потихонечку, как по бездорожью, чтобы не попасть в фотосессию камер слежения или не создавать аварийных ситуаций в населённых пунктах.

По словам Родиона Дудника, разгрузка перегруженных трасс в регионе действительно нужна. И это – еще одно важнейшее направление программы.

– Яркий пример — дорога Тула-Новомосковск. Её пропускная способность — 10 000 машин в день, но сейчас на нее ложится нагрузка более 20 000 автомобилей в сутки. Эту проблему можно решить за счет расширения узких участков, установки ограждающих экранов в населенных пунктах, чтобы у пешеходов не было прямого выхода на трассу. И тогда по ней можно будет ехать, не снижая скорости, – говорит Родион Дудник.

контроль

Следить за состоянием дорог и их загруженностью помогает вторая региональная программа нацпроекта — «Общесистемные меры дорожного хозяйства». И это не только привычные камеры. В Тульской области устанавливается новое высокотехнологичное оборудование весогабаритного контроля.

Специальные рамки в автоматическом режиме будут фиксировать вес и габариты проходящих большегрузов, а также скорость потока, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

Как отметил Родион Дудник, это очень амбициозный и достаточно дорогостоящий проект, но он позволяет сэкономить гораздо больше средств на ремонте дорожного полотна. На данный момент такое оборудование применяется всего в нескольких субъектах России, и сейчас совместно с компанией «Ростелеком» министерство планирует до конца года запустить в работу 10 таких рамок.

Еще одна приоритетная задача программы — расширение функционала уже действующих комплексов контроля. Сейчас на федеральных и региональных трассах области установлено 90 стационарных камер. До конца года их число увеличится на 10. Активно работает и 41 передвижной комплекс фотовидеофиксации. Это те самые «треноги», которые так не любят водители, полагая, что их устанавливают исключительно для «собирания» штрафов. Министр транспорта спешит развеять этот миф:

Родион Дудник:

– Мы заключаем контракты с подрядчиками только на использование таких камер и их обслуживание. При этом у нас очень жесткий подход: мы платим не за количество вынесенных постановлений, а только за количество часов, отработанных этой камерой. И сумма оплаты не зависит от количества штрафов. При этом мы выставляем камеры на самых аварийных участках по списку, который нам предоставляет ГИБДД.

Безопасность

Национальный проект БКАД ставит перед регионом важнейшую задачу — снижение смертности в результате ДТП. Выполнить ее непросто, ведь автомобили в наши дни становятся всё более скоростными, качество дорожного покрытия улучшается и, как результат, растет скорость передвижения. А между тем, согласно статистике, снижение средней скорости всего на 10 км приводит к уменьшению числа аварий со смертельным исходом на 20%.

Но если авария всё же произошла, главное — вовремя оказать помощь и спасти людей. И здесь дорожники работают совместно с врачами — прорабатывают схему маршрутов для кратчайшего подъезда скорой к месту ДТП.

Сейчас в Тульской области работает санитарная авиация (вертолет Центра медицины катастроф), обсуждается возможность размещения оперативных бригад скорой помощи на федеральных трассах. Сотрудники полиции, МЧС и дорожных служб регулярно проходят учения по ликвидации последствий ДТП.

Безопасность на дорогах — это не только качественные дороги и выверенный скоростной режим, это, прежде всего, воспитание пешеходов и водителей, формирование у них внутреннего понимания того, почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. Родион Дудник убежден: заниматься этим нужно с раннего детства.

Родион Дудник:

– Если мама с малышом переходит дорогу, пусть даже по «зебре», но на красный свет, она формирует у ребенка устойчивое представление, что нарушать можно — ничего страшного! Но те, кто когда-то ходил с мамами на красный свет, выросли и теперь тоже нарушают, но уже за рулем. И точно так же думают: никого же нет, я быстренько проеду! А это и есть самое страшное! Ведь если человек может остановиться и отойти в сторону, то машину так резко не остановишь.

Тулячка Наталия Мальцева, мама 9-летней Ани:

Наталия Мальцева Это очень важная тема для меня: дочка летом едва не угодила под машину – выскочила в плохо просматриваемом месте на проезжую часть. Слава Богу, всё обошлось. Но ведь и мы объясняли, и занятия у них в школе были на эту тему. Но таких уроков мало не бывает. Первоначально, конечно же, родители должны объяснять детям, как правильно вести себя на дороге, показывать своим примером, что не нужно лениться дойти 100 метров до пешеходного перехода. У ребёнка должно в голове навсегда отложиться, что переходить дорогу можно только так. Занятия по безопасности дорожного движения нужно обязательно проводить и в садике, и в школе. Маленьким детям не всегда это интересно, поэтому делать это нужно в игровой форме. А в школе необходимы уже более конкретные занятия: с правилами, дорожными знаками и т.д. Думаю, чем больше таких уроков, тем лучше – на подкорку должно записаться! Снизить детский травматизм можно только тогда, когда дети сами будут внимательнее, ведь водитель не всегда может среагировать и быстро остановить автомобиль.

В рамках нацпроекта БКАД министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с министерством образования проводит специальные уроки по правилам дорожного движения в школах, тематические конкурсы для детей, лекции и семинары для родителей.

Ребятам уже полюбилась программа «Юный инспектор». А в дни весенних и летних каникул уже более 430 ребят за счет бюджета области с удовольствием отдохнули в профильном лагере «Перекрест'ОК». Кроме того, детям регулярно раздают светоотражающие элементы на одежду, красочные календари, тетради с правилами ПДД на обложках и другие полезные сувениры.

В рамках программы на мероприятия по безопасности дорожного движения в этом году было выделено более 208 млн рублей. В результате за восемь месяцев число аварий на дорогах сократилось на 3,4%, а число погибших в ДТП — более чем на 2%. И положительная тенденция сохраняется.

инфографика

Региональные приоритетные программы.

Целевые показатели и основные результаты

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф

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