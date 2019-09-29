Нацпроект БКАД: дороги в Тульской области должны стать надежными и безопасными
Какие цели и задачи у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Сколько средств выделено и на что их направят?
Мы продолжаем рассказывать о целях и задачах национальных проектов. Этот материал посвящён проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Наш собеседник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.
Каждый человек проводит в дороге достаточно большую часть своей жизни. Это ежедневный путь на работу и обратно, воскресные поездки на дачу или за город на пикник, а зачастую это дальние путешествия на собственном авто. И, конечно, всем нам хочется, чтобы та часть жизни, когда мы в дороге, проходила легко, комфортно, а главное — безопасно.
Именно на эти цели и направлен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
А его главная задача — создание современной комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.
Как рассказал Родион Дудник, в рамках нацпроекта «БКАД» в области разработаны три региональные программы — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».
Программа «Дорожная сеть» затрагивает всё, что связано с ремонтом дорожного покрытия и инфраструктуры. Это само полотно и съезды с трассы, стояночные площадки и остановки общественного транспорта, пешеходные дороги, светофоры и освещение.
Один из главных показателей нацпроекта: не менее половины дорог в регионе должны быть приведены в нормативное состояние, то есть на трассе должен быть ровный асфальт без ям и трещин. Сегодня в Тульской области каждый автодорожный подрядчик дает на свою работу гарантию не менее 4-х лет. Но дорога может обходиться без ремонта и до 6-8 лет — это зависит от интенсивности движения, погодных условий и ряда других факторов, но в первую очередь — от соблюдения всех технологий при укладке покрытия.
По словам Родиона Дудника, в этом году в рамках нацпроекта в регионе будут отремонтированы 62 дороги. На эти цели потратят более 2,5 млрд рублей. В частности, в этом году обновление ждет автомобильная дорога Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка, Одоев-Плавск и Комсомольское шоссе в Новомосковске, вокруг которого расположено несколько промышленных предприятий, и другие наиболее востребованные транспортные артерии региона.
Туляк Александр Илюхин:
Александр Илюхин
– Работая в свою бытность торговым представителем по Тульской области, испытал на себе и подвеске своего авто не одну убитую дорогу. Специфика профессии – это в основном работа на скорость, а с такими дорогами ни о какой скорости и речи не могло быть. Ездил и грезил о хайвеях. Теперь, конечно, куда приятнее кататься даже в самые дальние уголки нашей области. Но автомобилей с каждым годом всё больше, поток всё плотнее, а дороги, хоть и лучше, но такие же местами узкие, как и раньше. И это сводит на нет всё качество нынешнего дорожного покрытия. Взять хотя бы трассу Тула-Новомосковск, пролегающую через множество деревень и посёлков. Покрытие сносное, но едем гуськом и потихонечку, как по бездорожью, чтобы не попасть в фотосессию камер слежения или не создавать аварийных ситуаций в населённых пунктах.
По словам Родиона Дудника, разгрузка перегруженных трасс в регионе действительно нужна. И это – еще одно важнейшее направление программы.
– Яркий пример — дорога Тула-Новомосковск. Её пропускная способность — 10 000 машин в день, но сейчас на нее ложится нагрузка более 20 000 автомобилей в сутки. Эту проблему можно решить за счет расширения узких участков, установки ограждающих экранов в населенных пунктах, чтобы у пешеходов не было прямого выхода на трассу. И тогда по ней можно будет ехать, не снижая скорости, – говорит Родион Дудник.
Следить за состоянием дорог и их загруженностью помогает вторая региональная программа нацпроекта — «Общесистемные меры дорожного хозяйства». И это не только привычные камеры. В Тульской области устанавливается новое высокотехнологичное оборудование весогабаритного контроля.
Специальные рамки в автоматическом режиме будут фиксировать вес и габариты проходящих большегрузов, а также скорость потока, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.
Как отметил Родион Дудник, это очень амбициозный и достаточно дорогостоящий проект, но он позволяет сэкономить гораздо больше средств на ремонте дорожного полотна. На данный момент такое оборудование применяется всего в нескольких субъектах России, и сейчас совместно с компанией «Ростелеком» министерство планирует до конца года запустить в работу 10 таких рамок.
Еще одна приоритетная задача программы — расширение функционала уже действующих комплексов контроля. Сейчас на федеральных и региональных трассах области установлено 90 стационарных камер. До конца года их число увеличится на 10. Активно работает и 41 передвижной комплекс фотовидеофиксации. Это те самые «треноги», которые так не любят водители, полагая, что их устанавливают исключительно для «собирания» штрафов. Министр транспорта спешит развеять этот миф:
Родион Дудник:
– Мы заключаем контракты с подрядчиками только на использование таких камер и их обслуживание. При этом у нас очень жесткий подход: мы платим не за количество вынесенных постановлений, а только за количество часов, отработанных этой камерой. И сумма оплаты не зависит от количества штрафов. При этом мы выставляем камеры на самых аварийных участках по списку, который нам предоставляет ГИБДД.
Национальный проект БКАД ставит перед регионом важнейшую задачу — снижение смертности в результате ДТП. Выполнить ее непросто, ведь автомобили в наши дни становятся всё более скоростными, качество дорожного покрытия улучшается и, как результат, растет скорость передвижения. А между тем, согласно статистике, снижение средней скорости всего на 10 км приводит к уменьшению числа аварий со смертельным исходом на 20%.
Но если авария всё же произошла, главное — вовремя оказать помощь и спасти людей. И здесь дорожники работают совместно с врачами — прорабатывают схему маршрутов для кратчайшего подъезда скорой к месту ДТП.
Сейчас в Тульской области работает санитарная авиация (вертолет Центра медицины катастроф), обсуждается возможность размещения оперативных бригад скорой помощи на федеральных трассах. Сотрудники полиции, МЧС и дорожных служб регулярно проходят учения по ликвидации последствий ДТП.
Безопасность на дорогах — это не только качественные дороги и выверенный скоростной режим, это, прежде всего, воспитание пешеходов и водителей, формирование у них внутреннего понимания того, почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. Родион Дудник убежден: заниматься этим нужно с раннего детства.
Родион Дудник:
– Если мама с малышом переходит дорогу, пусть даже по «зебре», но на красный свет, она формирует у ребенка устойчивое представление, что нарушать можно — ничего страшного! Но те, кто когда-то ходил с мамами на красный свет, выросли и теперь тоже нарушают, но уже за рулем. И точно так же думают: никого же нет, я быстренько проеду! А это и есть самое страшное! Ведь если человек может остановиться и отойти в сторону, то машину так резко не остановишь.
Тулячка Наталия Мальцева, мама 9-летней Ани:
Наталия Мальцева
В рамках нацпроекта БКАД министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с министерством образования проводит специальные уроки по правилам дорожного движения в школах, тематические конкурсы для детей, лекции и семинары для родителей.
Ребятам уже полюбилась программа «Юный инспектор». А в дни весенних и летних каникул уже более 430 ребят за счет бюджета области с удовольствием отдохнули в профильном лагере «Перекрест'ОК». Кроме того, детям регулярно раздают светоотражающие элементы на одежду, красочные календари, тетради с правилами ПДД на обложках и другие полезные сувениры.
В рамках программы на мероприятия по безопасности дорожного движения в этом году было выделено более 208 млн рублей. В результате за восемь месяцев число аварий на дорогах сократилось на 3,4%, а число погибших в ДТП — более чем на 2%. И положительная тенденция сохраняется.
Региональные приоритетные программы.
Целевые показатели и основные результаты
Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф
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