новости
новости
Регистрация
В Тульской области будут развивать КВН
Фото министерства молодежной политики Тульской области.

В Тульской области будут развивать КВН

По словам министра молодежной политики региона, появление большего числа команд и лиг КВН является одной из приоритетных задач министерства.

В Заокском районе на базе парка-отеля «Сенино» впервые проходит региональный форум «Дорогою добра». Его целью является организация взаимодействия волонтеров в решении актуальных социальных проблем, развитие новых форм и направлений добровольческой деятельности молодежи.

Участниками форума стали активные добровольцы по различным направлениям, а также руководители волонтерских отрядов и объединений со всего региона. Для них «Дорогою добра» станет отличной площадкой для создания условий в части обмена опытом организации волонтерской деятельности, а также развития коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей добровольцев.

27 сентября форум посетил министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин. В рамках встречи с участниками состоялась пленарная дискуссия на тему «Развитие волонтерства в Тульской области».

Алексей Фаритович рассказал о существующих мерах поддержки активной молодежи в регионе, в том числе финансовой, о действующем региональном проекте «Социальная активность», его целях и поставленных в его рамках задачах, а также отдельно остановился на теме добровольчества в Тульской области.

Далее участники форума задали министру интересующие их вопросы. Так, например, волонтеров интересовало развитие игр КВН не только в Туле, но и в муниципальных образованиях. Алексей Фаритович рассказал о том, что в предстоящее воскресенье 29 сентября в городском концертном зале состоится второй полуфинал Оружейной лиги КВН и, пользуясь случаем, пригласил всех присутствующих.

Также он отметил, что в настоящее время для министерства появление большего числа команд и лиг КВН является одной из приоритетных задач.

В ближайшем будущем планируется разработать план действий, направленный на развитие данной формы в каждом муниципалитете области.

Также участников интересовала просветительская деятельность школьников в части добровольчества. Алексей Фаритович отметил, что проблема неосведомленности ребят младшего возраста действительно существует и для ее решения будут предприняты обязательные меры.

Руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества в Новомосковске Павел Штукатуров проявил инициативу, предложив организовать работу в муниципалитет по поощрению волонтеров, например, абонентами в спортзалы или скидочными картами. Алексей Давлетшин отметил, что эта работа в Туле ведется уже давно, но в регионе развита слабо. В настоящий момент министерство совместно с администрацией модернизирует существующую социальную карту волонтера. Поэтому предложение Павла актуально и востребовано.

Завершилась встреча с министром бизнес-интерактивом. Алексей Давлетшин приготовил для участников форума игру, в рамках которой каждая команда становилась предприятием, которое возглавлял директор. Задачей каждого являлось сделать правильный выбор в покупке и оставаться в игре.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:44 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Давлетшин
Место
Тула
Прочее
форум Дорогою добраминистерство молодежной политикиКВНволонтеры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы реставрируют ограждение
В Центральном парке Тулы реставрируют ограждение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.