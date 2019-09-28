В Тульской области будут развивать КВН

Фото министерства молодежной политики Тульской области.

По словам министра молодежной политики региона, появление большего числа команд и лиг КВН является одной из приоритетных задач министерства.

В Заокском районе на базе парка-отеля «Сенино» впервые проходит региональный форум «Дорогою добра». Его целью является организация взаимодействия волонтеров в решении актуальных социальных проблем, развитие новых форм и направлений добровольческой деятельности молодежи.

Участниками форума стали активные добровольцы по различным направлениям, а также руководители волонтерских отрядов и объединений со всего региона. Для них «Дорогою добра» станет отличной площадкой для создания условий в части обмена опытом организации волонтерской деятельности, а также развития коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей добровольцев.

27 сентября форум посетил министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин. В рамках встречи с участниками состоялась пленарная дискуссия на тему «Развитие волонтерства в Тульской области».

Алексей Фаритович рассказал о существующих мерах поддержки активной молодежи в регионе, в том числе финансовой, о действующем региональном проекте «Социальная активность», его целях и поставленных в его рамках задачах, а также отдельно остановился на теме добровольчества в Тульской области.

Далее участники форума задали министру интересующие их вопросы. Так, например, волонтеров интересовало развитие игр КВН не только в Туле, но и в муниципальных образованиях. Алексей Фаритович рассказал о том, что в предстоящее воскресенье 29 сентября в городском концертном зале состоится второй полуфинал Оружейной лиги КВН и, пользуясь случаем, пригласил всех присутствующих.

Также он отметил, что в настоящее время для министерства появление большего числа команд и лиг КВН является одной из приоритетных задач.

В ближайшем будущем планируется разработать план действий, направленный на развитие данной формы в каждом муниципалитете области.

Также участников интересовала просветительская деятельность школьников в части добровольчества. Алексей Фаритович отметил, что проблема неосведомленности ребят младшего возраста действительно существует и для ее решения будут предприняты обязательные меры.

Руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества в Новомосковске Павел Штукатуров проявил инициативу, предложив организовать работу в муниципалитет по поощрению волонтеров, например, абонентами в спортзалы или скидочными картами. Алексей Давлетшин отметил, что эта работа в Туле ведется уже давно, но в регионе развита слабо. В настоящий момент министерство совместно с администрацией модернизирует существующую социальную карту волонтера. Поэтому предложение Павла актуально и востребовано.

Завершилась встреча с министром бизнес-интерактивом. Алексей Давлетшин приготовил для участников форума игру, в рамках которой каждая команда становилась предприятием, которое возглавлял директор. Задачей каждого являлось сделать правильный выбор в покупке и оставаться в игре.