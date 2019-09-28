В Центральном парке Тулы реставрируют ограждение

Фото: ГУ ТО "Тульские парки".

В Туле благоустраивают Центральный парк. В данный момент вдоль улицы Первомайской реставрируют фасадную часть ограждения, установленного в 1957- 1958 гг.

Для определения технического состояния ограждения учреждение «Тульские парки» провело экспертизу, в результате которой получена следующая информация:

выявлен физический износ опор и металлических решетчатых секций;

отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляции между грунтом и фундаментом, фундаментом и кирпичной кладкой столбов забора, что привело к насыщению кирпичной кладки влагой;

искривлены ось ленточно-столбчатого фундамента и наклон решетчатого ограждения и столбов забора;

ограждение потеряло свою декоративную привлекательность и др.

Специалисты рекомендовали демонтировать кирпичные столбы, фундаменты, ростверки.

На основании выводов технической экспертизы «Тульские парки» разработали проектно-сметную документацию, провела аукцион, в результате которого определен подрядчик.

- В настоящее время сотрудники подрядной организации приступили к выполнению работ по контракту, в результате которых будет полностью переложен парапет и колонны, а также отреставрированы сами металлические секции с восстановлением недостающих декоративных элементов. Проектом предусмотрено использование современных гидроизоляционных материалов, которые увеличат срок эксплуатации ограждения. При выполнении работ будут установлены колпаки и отливы по верху ростверков под металлические решетчатые секции, которые будут очищены от старой краски и ржавчины с последующей заводской покраской. Также предусмотрены работы по рихтовке всех стержней и изготовлению отсутствующих фасонных элементов", — приводит слова заместителя директора по развитию и содержанию территорий ГУ ТО «Тульские парки» Сергея Егоркина пресс-служба учреждения.

Срок окончания реставрации — конец ноября 2019 года.