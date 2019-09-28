Фестиваль в «Октаве»: Гастрономическая идентичность местности и новая студия звукозаписи в Туле

Студия звукозаписи Oktava Lab начала свою работу с мастер-класса Дарьи Писаренковой, участницы проекта о девушках в музыке «Параллель». Мероприятие раскрывает особенности работы в студии, сведения записей.

По окончании фестиваля студия звукозаписи начнет полноценную работу — там можно будет на высоком, профессиональном уровне записать не только сингл или альбом, но и переживающие очередную волну популярности подкасты. Кроме того, студия будет работать и как шоурум микрофонов завода «Октава».

В следующем году на базе студии Oktava Lab откроется школа звукозаписи, где можно будет познакомиться с нюансами звукорежиссуры и записи, а также получить практические навыки работы на самом современном оборудовании.

Одна из ярких дискуссий, которая состоялась сегодня в «Октаве», касалась темы еды на местности: как идентичность места влияет на успех гастро-проекта. Участники — владельцы популярных в Туле и Москве заведений. Они отметили, что история нашего региона связана сразу с несколькими гастрономическими брендами, известными всему миру. Но в силу того, что пряники и белевская пастила — давно и прочно ассоциируются с Тулой, сделать их фишкой нового кафе или ресторана достаточно сложно.

Чаепитие из самовара со сладостями — еще одна давняя тульская традиция, которая была забыта и превратилась в банальный чайный пакетик и стакан кипятка. Участники отметили, что возродить эту традицию кафе в одиночку очень сложно, но если за это возьмется несколько заведений, добавив к нему событийные культурные мероприятия, то, возможно, удастся добиться успеха.

Один из участников дискуссии отметил, что необязательно цепляться за уже существующие бренды, чтобы кафе приобрело идентичность местности. Достаточно создать оригинальное заведение: меню, своеобразный интерьер, атмосфера — все вместе это и может создать новую ассоциацию с тем населенным пунктом, где расположено заведение.

- Чтобы понять идентичность Тулы, мы все, жители, должны понять, кто мы. Живем ли мы в развивающемся городе или же мы серьезные люди, умеющие зарабатывать и посещающие рестораны. Только после этого мы сможем говорить об идентичности, — добавил бизнесмен Андрей Колбасинов.

В другом лектории участники фестиваля поговорили о том, зачем подростки музеям и культурным институциям. Ответ был прост: подростки заставляют музеи развиваться и идти в ногу со временем.

В данный момент в Большом зале кластера завершается публичное интервью с режиссером Талгатом Баталовым. После он отправится в студию звукозаписи «Октавы», где запишет подкаст.