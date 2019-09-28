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В первые дни октября в Тулу вернется 20-градусное тепло

В первые дни октября в Тулу вернется 20-градусное тепло

Правда, будет дождливо.

По прогнозам синоптиков, в Центральную Россию в первых числах октября вернется бабье лето. В Тульской области начнется потепление уже с понедельника, 30 сентября. В этот день ожидается до +15°С.

В течение вторника и среды в регионе температура воздуха будет постепенно расти, а пик тепла нас ждет в четверг, 3 октября. Синоптики прогнозируют до +21°С.

Кстати, бабье лето преподнесет неприятный сюрприз — вместе с ним наш регион накроют дожди.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:15 +2
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