В первые дни октября в Тулу вернется 20-градусное тепло

По прогнозам синоптиков, в Центральную Россию в первых числах октября вернется бабье лето. В Тульской области начнется потепление уже с понедельника, 30 сентября. В этот день ожидается до +15°С.

В течение вторника и среды в регионе температура воздуха будет постепенно расти, а пик тепла нас ждет в четверг, 3 октября. Синоптики прогнозируют до +21°С.

Кстати, бабье лето преподнесет неприятный сюрприз — вместе с ним наш регион накроют дожди.