За сутки жители Тульской области перевели мошенникам более 300 тысяч рублей

Полиция напоминает гражданам: будьте бдительны при операциях с банковскими картами!

За прошедшие сутки на территории Тульской области зарегистрированы три факта мошеннических действий, в которых злоумышленники под различными предлогами убедили граждан перечислить им деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В Привокзальном районе 58-летняя женщина перевела мошеннику 275 тысяч рублей. В Узловой 37-летний мужчина осуществил перевод 10 тысяч рублей, а 40-летняя жительница посёлка Брусянский Узловского района перевела злоумышленнику более 31 тысячи рублей.

По данным фактам полицейские выясняют все детали случившегося и устанавливают личности и местонахождения преступников.

Полицейские напоминают гражданам о случаях мошенничества, когда злоумышленники под разными предлогами убеждают совершить денежный перевод.

Чтобы не стать жертвой противоправного деяния, важно проверить всю информацию, которую в беседе сообщают незнакомцы, говорящие о необходимости перевести денежные средства.

Следует быть внимательными при просьбах сообщить реквизиты банковской карты или осуществить предоплату при покупке или продаже товара через сайт бесплатных объявлений.

Как уберечься от мошенников, читайте в нашей специальной статье здесь.