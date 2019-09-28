Разыскиваются очевидцы ДТП с мотоциклом на ул. Фрунзе

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось 27 сентября в Туле. Напротив дома № 3 по ул. Фрунзе столкнулись внедорожник Mercedes-Benz и мотоцикл Kawasaki. В аварии пострадал мотоциклист.

Пострадавший мужчина обратился в редакцию Myslo с просьбой помочь найти очевидцев происшествия. Если у вас есть запись ДТП с видеорегистратора, звоните по телефону 8 (953)420−56−00, Александр.