новости
новости
Регистрация
Разыскиваются очевидцы ДТП с мотоциклом на ул. Фрунзе
Фото из архива Myslo.

Разыскиваются очевидцы ДТП с мотоциклом на ул. Фрунзе

Авария произошла накануне.

Ранее Myslo писал о серьезном ДТП, которое случилось 27 сентября в Туле. Напротив дома № 3 по ул. Фрунзе столкнулись внедорожник Mercedes-Benz и мотоцикл Kawasaki. В аварии пострадал мотоциклист.

Пострадавший мужчина обратился в редакцию Myslo с просьбой помочь найти очевидцев происшествия. Если у вас есть запись ДТП с видеорегистратора, звоните по телефону 8 (953)420−56−00, Александр.

 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
очевидцы ДТПпострадал мотоциклист

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В первые дни октября в Тулу вернется 20-градусное тепло
В первые дни октября в Тулу вернется 20-градусное тепло
Как в Тульской области преобразится село Крапивна
Как в Тульской области преобразится село Крапивна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.