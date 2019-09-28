новости
новости
Регистрация
Жители Венёва просят перенести памятник Ленину с Красной площади
Фото: http://gazeta-venev.ru.

Жители Венёва просят перенести памятник Ленину с Красной площади

Городские власти проводят онлайн-голосование.

В этом году Венёв выиграл грант на реконструкцию Красной площади. Конкурс был Всероссийским и в номинации «Малые города и исторические поселения, численностью от 10 до 20 тысяч человек включительно» одним из победителей стал город Тульской области.

В связи с масштабной реконструкцией в адрес главы администрации МО Веневский район поступило коллективное обращение жителей города с предложением перенести памятник В. И. Ленину с территории Красной площади в Веневский краеведческий музей.

По мнению заявителей, на Красной площади расположены уникальные объекты — Колокольня Никольской церкви, Богоявленская, Покровская и Казанская церкви.

«Памятник В. И. Ленину видится чужеродным элементом, а его постамент находится в аварийном состоянии», — приводится текст обращения на сайте администрации.

В связи с этим власти предлагают горожанам выразить свое мнение и проголосовать за данную инициативу или против. Сообщается, что голосование продлится до 25 октября 2019 года.

 

Как сообщает газета «Красное знамя», в 2019 году будет разработана проектно-сметная документация проекта, а реконструкция завершится до конца 2020 года.

В рамках масштабного благоустройства Красной площади запланировано создание четырех зон. Это площадь-музей, площадь-ярмарка, площадь-поляна и площадь-культурный центр.

Реконструированный и благоустроенный исторический центр позволит сформировать единое культурно-туристическое пространство между улицей Л. Толстого, самым высоким зданием в Тульской области — колокольней Николаевской церкви - объектами культурного наследия XVIII века (Богоявленской, Казанской и Покровской церквями) и единственным сохранившимся в регионе памятником каменного гражданского зодчества позднего средневековья — зданием Каменных палат.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:57 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьВенев
Прочее
памятник ЛенинуКрасная площадьреконструкция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы реставрируют ограждение
В Центральном парке Тулы реставрируют ограждение
Туляков штрафуют за выброс мусора в неположенном месте
Туляков штрафуют за выброс мусора в неположенном месте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.