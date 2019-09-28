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Туляков штрафуют за выброс мусора в неположенном месте
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляков штрафуют за выброс мусора в неположенном месте

Отметим, что штраф за это нарушение может составить до 5000 рублей.

В Туле специалисты Управления по административно-техническому надзору совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам проводят рейды по местам образования стихийных свалок.

Так, в Пролетарском районе с 23 по 27 сентября сотрудникам администрации на правонарушении попались три человека в районе д. 209 по ул. Кутузова и в районе д. 89 по ул. Пролетарской. Составлено 3 протокола о правонарушении.

УАТН напоминает, что ответственность за данное административное правонарушение предусмотрено статьей 8.14. «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест».

Нарушение статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:04 +7
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