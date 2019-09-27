Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации в тульских МФЦ

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Специалисты помогут составить претензию в адрес недобросовестного продавца или исковое заявление в суд.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проведут консультации для граждан в областных МФЦ. Они ответят на вопросы в сфере зашиты прав потребителей, разъяснят алгоритм действий при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и ненадлежащем оказания услуг.

При наличии документов, подтверждающих договорные отношения с продавцом или исполнителем, гражданам помогут составить досудебную претензию или исковое заявление. Получить консультацию можно по различным направлениям: розничная торговля, услуги связи, медицинские, финансовые, бытовые, туристские, жилищно-коммунальные и иные услуги.

Консультации пройдут во вторник, 1 октября, с 9 до 17 часов по следующим адресам: