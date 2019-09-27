Сотрудники Роспотребнадзора проведут консультации в тульских МФЦ
Специалисты помогут составить претензию в адрес недобросовестного продавца или исковое заявление в суд.
Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проведут консультации для граждан в областных МФЦ. Они ответят на вопросы в сфере зашиты прав потребителей, разъяснят алгоритм действий при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и ненадлежащем оказания услуг.
При наличии документов, подтверждающих договорные отношения с продавцом или исполнителем, гражданам помогут составить досудебную претензию или исковое заявление. Получить консультацию можно по различным направлениям: розничная торговля, услуги связи, медицинские, финансовые, бытовые, туристские, жилищно-коммунальные и иные услуги.
Консультации пройдут во вторник, 1 октября, с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворове, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.