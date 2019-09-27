Digital October проведёт лекции по технологиям в тульском кластере «Октава»

Спикеры Digital October выступят с программой лекций о контент-стратегиях в продуктовом дизайне, машинном обучении, нейросетях, современных возможностях аналитики, кибербезопасности и мире будущего, который уже наступил.

- Сейчас Digital October активно занимается образовательными программами в области программирования, искусственного интеллекта, разработки приложений и машинного обучения. Для нас важно развивать технологическое сообщество не только в Москве, но и по всей России. И первым регионом, где мы устраиваем мероприятия, станет Тула. Мы верим, что Тула может стать одним из лидеров среди российских регионов по уровню цифрового развития, – заявил управляющий директор Digital October Алексей Насонов.

Ключевая идея фестиваля – трансформация городской среды и креативное лидерство. Мероприятие объединяет людей, которые являются драйверами изменений и проводниками идей по всей стране, тех, кто создает новые смыслы города и корректируют социокультурные тренды своего региона. В этом году темы фестиваля будут сосредоточены вокруг направлений «Технологии», «Дизайн», «Город», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес».

В рамках стрима «Технологии» пройдет лекция «Мы знаем, что вы хотите купить: на что способны аналитика и данные о поведении пользователей» Александра Панева, Head of Business Intelligence в Rambler Group. Встреча состоится 28 сентября в 13.00 в лектории библиотеки творческого индустриального кластера «Октава». На событие требуется регистрация, количество мест ограничено.

Лекцию «Мы попали в сети: жизнь будущего в 5G» проведет Михаил Матвеев, директор по цифровой трансформации ВТБ. В рамках встречи 28 сентября в 16.00 эксперт Digital October расскажет, что может измениться в жизни обычного человека с появлением сетей 5G и какие сервисы, в связи с этим, могут появиться в самое ближайшее время.

Лекция Кристины Геворкян «Человек и машина: как искусственный интеллект и технологии меняют сферу образования и способы построения карьеры» состоится 29 сентября в 17.00. В своей лекции эксперт по запуску цифровых образовательных продуктов расскажет о том, какие возможности открываются в эпоху доступности высоких технологий, какие вызовы ставит перед человеком новое время и о том, как трансформируется карьера, образование и управление персоналом в цифровую эпоху.

Зарегистрироваться можно здесь.

Полная программа фестиваля здесь.