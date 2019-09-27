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В Тульской области зарегистрировано 9 случаев бешенства животных

В Тульской области зарегистрировано 9 случаев бешенства животных

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

В Тульской области ежегодно регистрируются случаи бешенства среди диких и домашних животных.

За 2018 год зарегистрировано 115 случаев бешенства животных, из них 14,8% составили дикие животные, 62,3% - домашние животные, 16,5% бездомные собаки и кошки, 2,6% - сельскохозяйственные животные, 2,6% - грызуны.

За 8 месяцев 2019 года в области зарегистрировано 9 случаев бешенства среди собак и кошек, из них 55,5% составили домашние животные, 45,5% - бездомные бродячие животные.

 

Бешенство — инфекционное заболевание, вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных.

Бешенство можно предупредить, зная и выполняя простые правила поведения.

В первую очередь необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке проводить своим питомцам вакцинацию против бешенства.

При заболевании животного необходимо обязательно обратиться к ветеринару. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — это смертельно опасно.

Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. Только больное бешенством животное появляется в населенном пункте и бесстрашно идет на контакт с человеком, в таких случаях необходимо принять все меры предосторожности и не подходить к нему близко.

В случае, если вас укусило животное, необходимо:

  • провести первичную обработку раны — тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 мин. струей воды с мылом;
  • обработать края раны 5% настойкой йода;
  • наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Человека, заболевшего бешенством, вылечить невозможно. Лечение сводится только к облегчению общего состояния заболевшего.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:47 0
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