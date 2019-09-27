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В 1/8 Кубке России «Арсенал» сыграет с «Уралом» на выезде
Фото пресс-службы «Арсенала».

В 1/8 Кубке России «Арсенал» сыграет с «Уралом» на выезде

Матч состоится 30 или 31 октября.

В Москве прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка России, определившая хозяев пар.

«Арсеналу» выпало играть с «Уралом» в гостях. Как сообщает пресс-служба оружейников, матч состоится 30 или 31 октября. Точная дата и время матча будут известны позднее.

В других парах сыграют «Торпедо» Москва — «Балтика», «Нижний Новгород» — «Шинник», ЦСКА — «Уфа», «Спартак» — «Ростов», «Зенит» — «Томь», «Ахмат» — «Луч», «Оренбург» — «Химки».

«Арсенал» и «Урал» встречались в полуфинале минувшего розыгрыша Кубка страны. На этой стадии турнира команды играли дважды — дома и в гостях. В Екатеринбурге победили хозяева — 1:0, а в ответном матче в Туле была ничья — 2:2.

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Автор: Кристина Вернигорина
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