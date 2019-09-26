Во все тульские дома с центральным отоплением подаётся тепло

Работают все 177 городских котельных, аварийные службы переведены на усиленный режим.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, подача тепла обеспечена во все 3056 домов Тулы, оборудованных централизованным отоплением, все котельные работают в штатном режиме.

Задача управляющих компаний – максимально оперативно завершить регулировку систем внутри каждого дома. От этого зависит уровень тепла в каждой конкретной квартире. Аварийные службы работают в усиленном режиме.

Администрация города призывает граждан проявлять активность и обращаться в управляющие компании при наличии проблем с теплоснабжением. Также продолжают работать телефоны горячих линий администрации города и ЕДДС.