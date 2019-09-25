В Тульской области автовладелец заявил в объявлении, что оформлял «левые» ДТП

Недавно на известной площадке бесплатных объявлений было размещено предложение о продаже автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В описании владелец внедорожника указал, что на машину оформлялись два фиктивных ДТП «для КАСКО». То есть, фактически публично заявил о преступлении, которое может попадать под уголовную ответственность.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области корреспонденту Myslo сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ходе нее мужчина объяснил полицейским — он умышленно указал в объявлении ложную информацию, чтобы приукрасить «родословную» своего авто.

«Транспортное средство дважды попадало в дорожно-транспортные происшествия, о чем есть достоверная и подтвержденная информация», — отметил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Кстати, в настоящее время объявление уже исправлено.