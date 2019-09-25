Рейтинг: Блогер Илья Варламов назвал тульскую набережную одной из лучших в России

Известный российский блогер Илья Варламов составил рейтинг лучших по его мнению набережных в России.

- Я решил сделать рейтинг набережных — отобрать 10 самых крутых. Но тут я столкнулся с проблемой. Оказывается, у нас хороших набережных практически нет! С большим трудом удалось отобрать 10 проектов, — написал блогер на своем сайте.

Примечательно, что Казанскую набережную (второе место в рейтинге) Варламов оценил довольно высоко.

- Долгое время (больше полувека) у туляков не было доступа ни к северной стене кремля, ни к набережной реки Упы: там была буквально свалка металлолома. В прошлом году берега наконец расчистили и сделали неплохую набережную. Проектом занималось бюро Wowhaus — то же, что отвечало за Крымскую набережную и парк Горького в Москве. У людей наконец появился доступ к воде! Важно и то, что открылся красивый вид на кремль, которого раньше фактически не было. Вдоль набережной расставили красивые беседки. Высадили взрослые деревья. И даже сделали неплохие детские площадки. Казанская набережная сразу стала живой и востребованной! — пишет блогер.

По мнению Ильи Варламова, лучшая набережная в России находится в Казани — набережная озера Кабан. Также в тройку вошла городская достопримечательность в Набережных Челнах.