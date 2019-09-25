В Тульской области 24 подростка состоят на учете в наркологической службе
26 сентября под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось заседание антинаркотической комиссии.
Глава региона отметил, что подростковая наркомания уже многие годы остается одной из самых острых проблем. Несмотря на меры, принимаемые субъектами профилактики региона, несовершеннолетние продолжают совершать правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В этом году ими совершено четыре преступления в этой сфере, в 2018 году – пять.
В отношении несовершеннолетних составлено более 40 протоколов об административных правонарушениях за немедицинское потребление наркотиков.
24 несовершеннолетних состоят на учете в региональной наркологической службе в связи с употреблением наркотиков. Наркодилеры широко используют современные технологии, в том числе интернет, для распространения новых видов наркотиков, вовлечения подростков в преступную деятельность.
В связи с этим Алексей Дюмин обратил особое внимание на важность работу по противодействию рекламе запрещенных веществ в интернете.
– Сегодня дети проводят много времени в цифровом пространстве. Нам также необходимо идти в ногу со временем и работать в интересном для них информационном поле, – отметил Алексей Дюмин.
В мае-июне нынешнего года наш регион присоединился к Всероссийскому антинаркотическому месячнику «Вместе против наркотиков!».