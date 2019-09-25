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Жители поселка Товарковский жалуются на скопление большегрузов на обочине дороги

Жители поселка Товарковский жалуются на скопление большегрузов на обочине дороги

Грузовики паркуются вдоль дороги в ожидании загрузки на сахарном заводе.

Жители поселка Товарковский прислали в редакцию Myslo видео, снятое на ул. Трудовой недалеко от сахарного завода. Автор видео распространила видео в соцсетях и пояснила, что стоящие на обочине грузовики, приехавшие на завод для загрузки, мешают проезжающим автомобилистам:

«Машины стоят по обочинам с двух сторон и мешают движению, создают аварийную ситуацию. Почему ГАИ не принимает меры?! Где тренога?! Почему жители ул. Трудовой и близлежащих улиц должны страдать из-за этого? Почему нельзя отрегулировать, сколько машин может принять пункт приема свёклы? Ведь приёмка идёт до 22.00. Машины стоят ночью, даже занимают очередь, – можно сделать стоянку для машин где-то поблизости. По телефону можно контролировать машинопоток. Век интернета же! Можно же не причинять жителям неудобств и не создавать аварийных ситуаций на дороге».

Знаков, запрещающих большегрузам стоять на обочине, на видео нет. Из явных нарушений — близкая к пешеходному переходу стоянка грузовика. А вам как кажется, есть ли здесь нарушение?

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:44 +2
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