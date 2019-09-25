Туляк: «Я живу благодаря донорской крови»

История о том, что доноров крови много не бывает.

Каждый месяц 59-летний Виктор Кравченко приходит в отделение терапии городской клинической больницы скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина на переливание крови. И так на протяжении нескольких лет:

– Три года назад поставили серьезный диагноз, теперь живу благодаря донорской крови. Если б не доноры, то меня сейчас уже не было. Кстати, до болезни я сам был донором.

В месяц Виктору Евгеньевичу требуется шесть доз эритроцитарной массы – это около полутора литров. Чтобы получить такой объем эритроцитов, кровь должны сдать шесть человек. На учете в тульских медучреждениях тысячи пациентов, жизнь их зависит от доноров. Также кровь нужна часто при экстренной медпомощи.

Виктор Кравченко с доктором Татьяной Грибовой.

В Тульской области в 2018 году насчитывалось около 9 000 доноров, все они сдали кровь порядка 22 000 раз за год. На данный момент запаса эритросодержащих компонентов крови хватит региону на три недели – это 200-225 л, а свежезамороженной плазмы хватит на два месяца – 600 л. Это средние показатели, достаточные для 100% планового удовлетворения потребностей медучреждений Тульской области в компонентах крови. Под­держание равновесия возможно только при постоянной и не снижающейся донорской активности.

Для пополнения банка крови с 23 по 27 сентября проходит осенняя Всероссийская донорская акция «День донорского совершеннолетия», в ходе которой студенты, достигшие 18-летнего возраста, кровь сдают.

Льготы для доноров

донору положен дополнительный выходной;

бесплатный обед или компенсация его;

доноры, безвозмездно сдавшие дважды максимально допустимое количество крови за год, имеют право на получение без очереди путевок для санаторно-курортного лечения.

Почетные доноры имеют право на внеочередное лечение и приобретение льготных путевок в санатории; отпуск в удобное время года; ежегодную денежную выплату.

Где можно сдать кровь?

• Тула, ул. Ф. Энгельса, 56 (тел. 36-72-89) или ул. Майская, 3 (тел.: 48-21-37, 48-59-85);

• Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а (тел. 6-28-67);

• Ефремов, ул. Дружбы, 9-б (тел. 5-56-10).