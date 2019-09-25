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Владелица тульской гостиницы задолжала государству полмиллиона рублей

Владелица тульской гостиницы задолжала государству полмиллиона рублей

Приставам пришлось арестовать принадлежащее женщине нежилое здание.

На исполнении в отделе судебных приставов Советского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по налоговым платежам на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Женщина исполнять свои обязательства не спешила, поэтому приставы наложили арест на принадлежащее ей здание, в котором находится гостиничный комплекс. Уже на следующий день после этого все долги были погашены.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +1
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