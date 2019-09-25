Владелица тульской гостиницы задолжала государству полмиллиона рублей
Приставам пришлось арестовать принадлежащее женщине нежилое здание.
На исполнении в отделе судебных приставов Советского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по налоговым платежам на сумму свыше 500 тысяч рублей.
Женщина исполнять свои обязательства не спешила, поэтому приставы наложили арест на принадлежащее ей здание, в котором находится гостиничный комплекс. Уже на следующий день после этого все долги были погашены.
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