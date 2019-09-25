Владелица тульской гостиницы задолжала государству полмиллиона рублей

На исполнении в отделе судебных приставов Советского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по налоговым платежам на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Женщина исполнять свои обязательства не спешила, поэтому приставы наложили арест на принадлежащее ей здание, в котором находится гостиничный комплекс. Уже на следующий день после этого все долги были погашены.