Жители Тульской области обманули «Газпром» на сумму более миллиона рублей

Абоненты снимают с прибора учета пломбу, чтобы меньше платить за газ.

С начала 2019 года специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» выявили восемь случаев незаконного вмешательства абонентов в работу приборов учета газа. Общая сумма ущерба поставщику газа составила свыше миилиона рублей.

Так, в текущем месяце ресурсник подал заявление в Привокзальный районный суд о взыскании доначислений на 168 тысяч рублей с владелицы особняка в пос. Петровский, которая вскрыла пломбу на приборе учета газа для занижения его показаний.

Факт умышленного вскрытия был подтвержден результатами судебной экспертизы.

По результатам судебного процесса ответчик оплатил сумму доначислений за газ, а также расходы на проведение судебной экспертизы.

В Ясногорском районе Тульской области владелец коттеджа самостоятельно снял пломбу поставщика газа, самовольно демонтировал прибор учета газа и заменил его на новый. В установленном законодательством порядке абоненту произведены доначисления, которые составили 159,5 тыс. рублей. Образовавшийся долг за поставленный ресурс стал законным основанием для приостановления газоснабжения, о чем абонент был заранее уведомлен. Для возобновления подачи газа должник оплатил доначисления, работы по отключению и подключению к газораспределительной сети.