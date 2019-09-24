В Тульской области более 300 тысяч человек привились от гриппа

Такие данные по состоянию на 23 сентября.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, за счет средств федерального бюджета поступила противогриппозная вакцина «Совигрипп».

По состоянию на 23 сентября против гриппа привиты 306 827 человек (из них 57 187 детей).

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в области благополучная. С 16 по 22 сентября зарегистрировано 4898 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 38%.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-30-77.