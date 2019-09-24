В Тульской области создадут Единый центр управления сетями

23 сентября на оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Дюмина обсудили реализацию инвестиционной программы филиала компании «Тулэнерго» в 2019 году.

Заместитель генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» Юрий Тимонин рассказал, что компания участвует в нацпроекте «Цифровая экономика». В рамках этого реализуется семь проектов «цифровой трансформации». Это позволит оптимизировать процесс управления режимами электросетей, увеличить надежность и устойчивость энергоснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии и т. д.

Юрий Тимонин также рассказал о создании Единого центра управления сетями (ЕЦУС).

Это современная автоматизированная система оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства Тульской области. ЕЦУС позволит полностью отказаться от децентрализованного управления сетью, ликвидировать диспетчерские пункты электросетей в районах и в круглосуточном режиме управлять всеми электросетевыми объектами из здания управления филиала «Тулэнерго» в Туле. В задачи центра войдет оперативное взаимодействие со службами администраций городов и районов, а также региональным управлением МЧС.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко и начальнику Государственной жилищной инспекции региона Леониду Ивченко разработать схему взаимодействия с жителями, диспетчерско-аварийными службами и управляющими компаниями для сокращения сроков реагирования на обращения с учетом создания ЕЦУС.