Перевозивший свиней водитель грузовика погиб в страшном ДТП на М-2

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Страшное ДТП случилось вчера, 23 сентября, в 21.50 на 132-м км автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе. По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине «Сканию» с полуприцепом. От удара фура проехала вперед и зацепила собственного водителя.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии погиб водитель ГАЗа. Второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.



Фото УГИБДД по Тульской области.

По информации Myslo, грузовик — с номерами Курской области. Отметим, что в транспортном средстве перевозили свиней. Часть из них погибла в результате ДТП.