Избранные депутаты Тульской облдумы и гордумы получили мандаты

23 сентября 2019 года избранные депутаты Тульской областной Думы VII созыва получили мандаты, а также провели общее собрание и заседание оргкомитета по подготовке и проведению первого заседания регионального парламента нового созыва.

Напомним, что 24 депутата Тульской облдумы были избраны по одномандатным избирательным округам, 12 — по единому избирательному округу.

Из 36 депутатов 27 человек в региональном заксобрании представляют партию «Единая Россия», по 2 — КПРФ и ЛДПР, «Справедливую Россию», по 1 — «Партию роста», «Коммунистов России» и «Партию пенсионеров».

«Единая Россия»:

Денис Бычков, Александр Рем, Николай Попов, Марина Белькова, Екатерина Толстая, Егор Атанов, Михаил Грязев, Юрий Кондрашов, Николай Воробьёв, Дмитрий Афоничев, Юрий Цкипури, Сергей Судницын, Игорь Панченко, Сергей Харитонов, Михаил Иванцов, Илья Курилов, Алексей Эрк, Алексей Альховик, Сергей Белов, Дмитрий Коженкин, Галина Алёшина, Михаил Дёмин, Елена Гребнева, Марина Левина, Александр Ермаков, Александр Ковалёв, Илья Степанов.

КПРФ:

Александр Савенков, Светлана Белоус.

ЛДПР:

Александр Балберов, Илья Киндеев.

«Справедливая Россия»:

Сергей Гребенщиков, Владимир Коптельцев.

«Партия роста»:

Андрей Мазов.

Коммунистическая партия «Коммунисты России»:

Юрий Моисеев.

«Партия пенсионеров»:

Виктория Ермакова.

Первое заседание Тульской областной Думы VII созыва состоится 26 сентября 2019 года. На нем депутаты изберут председателя Тульской облдумы, наделят полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от областной Думы, изберут первого заместителя и заместителей председателя Думы, определятся с количеством комитетов, их персональным составом и руководством, а также с персональным составом и руководством комиссии по Регламенту и депутатской этике.

В этот же день были вручены мандаты и депутатам, избранным в Тульскую городскую Думу VI созыва. В составе Тульской городской Думы 6-го созыва 35 депутатов:

Абакумов Владимир Евгеньевич — 1957 год рождения, образование — Тульский политехнический институт, 1981 г., место работы АО «Инвестиционно-строительная компания», заместитель генерального директора.

Бороненко Александр Александрович — 1990 года рождения, образование — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Р. Ф. , 2014 г., место работы — ООО «Центр информации», заместитель генерального директора по общим вопросам. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Бурвиков Никита Викторович — 1989 года рождения, профессиональное образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», 2010 г., место работы — ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», кандидат юридических наук, заместитель директора Института права и управления. Руководитель Р. О. ВОО «Молодая гвардия Единой России» Тульской области, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Герасимова Дарья Владимировна — 1987 года рождения, профессиональное образование — Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого , 2009 г., предыдущее место работы — администрация города Тулы, помощник главы администрации города Тулы, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Гурьянов Андрей Валерьевич — 1976 года рождения, образование — ТулГУ, 1999 г., место работы — Общество с ограниченной ответственностью «АФИША», генеральный директор.

Даньшин Олег Николаевич — 1976 года рождения, образование — Юридический институт МВД России, 1997 г., место работы — заместитель председателя Тульской областной общественной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

Дементьева Анастасия Олеговна — 1989 года рождения, образование — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», 2012 г., предыдущее место работы — Тульская городская Дума, заместитель председателя Тульской городской Думы 5-го созыва, координатор общественного проекта «Народный контроль. ЖКХ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зайцева Ольга Сергеевна — 1960 года рождения, образование — Смоленский государственный медицинский институт, 1984 г., предыдущее место работы — Тульская областная Дума, депутат Тульской областной Думы 6-го созыва, председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы 6-го созыва, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ионов Алексей Владимирович — 1986 года рождения, образование — Российский государственный гуманитарный университет, 2008 г., предыдущее место работы — Тульская городская Дума, заместитель председателя Тульской городской Думы 5-го созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Исаков Владимир Павлович — 1987 года рождения, образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого , 2010 г., место работы — Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь ЦК КПРФ, депутат Тульской городской Думы 5-го созыва, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Кожевников Сергей Сергеевич — 1981 года рождения, образование — Юридический университет МВД России, ВЗФИ. Место работы — Акционерное общество «Тренажерные системы», заместитель генерального директора по общим вопросам.

Козьякова Надежда Александровна — 1958 года рождения, образование среднее профессиональное, Новомосковский техникум физической культуры, 1984 г. Место работы — муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Металлург», директор. Мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Комлев Сергей Сергеевич — 1983 года рождения, образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный технический университет», 2008 г., член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Конов Сергей Александрович — 1968 года рождения. Профессиональное образование — Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1992 г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2016 г. Место работы — ООО «Майджик», заместитель директора. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кузнецов Анатолий Михайлович — 1963 года рождения, профессиональное образование — Тульский государственный педагогический институт имени Л. Н. Толстого , 1986 год, место работы — ФГБУ ВО «Тульский государственный университет», доцент, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Кузнецов Сергей Викторович — 1978 года рождения, профессиональное образование — Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева , Новомосковский институт (филиал), 2001 год, место работы — ООО «КПК Синтез», генеральный директор, член политической партии ЛДПР.

Ларкин Михаил Николаевич — 1977 года рождения, образование — Российский государственный Гуманитарный Университет, 2011 г., место работы — ООО «НерудСтрой», генеральный директор.

Лебедев Алексей Александрович — 1981 года рождения, образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», 2003 г., Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы 2011 г., место работы — общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Аудит» в должности юриста. Избирался депутатом Тульской областной Думы 5,6-го созыва, Тульской городской Думы 4-го созыва, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Маринков Александр Славкович — 1992 года рождения, профессиональное образование — НОУ ВПО «Международный юридический институт», 2014 год, предыдущее место работы — Тульская областная Дума, помощник депутата Выставкина М. Б. , член политической партии ЛДПР.

Погорелов Олег Сергеевич — 1984 года рождения, образование высшее. Предыдущее место работы — советник главы администрации города Тулы, помощник депутата Тульской городской Думы 5-го созыва Дементьевой А. О. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Рогожин Олег Вячеславович — 1972 года рождения. Образование — Гуманитарная академия Вооруженных сил РФ, Тульский филиал Юридического институт МВД РФ, Академия госслужбы при Президенте Р. Ф. , место работы — ООО «Тулавнештерминал», директор. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Рублевская Ирина Витальевна — 1970 года рождения. Место работы: государственное учреждение здравоохранения «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина», и. о. главного врача.

Ростовцев Владимир Николаевич — 1953 года рождения, профессиональное образование — Всероссийский заочный финансово-экономический институт г. Москва, 1999 г., место работы — АО «Газпром газораспределение Тула» Филиал «Подземметаллзащита», управляющий филиалом, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Симонова Ирина Владимировна — 1960 года рождения, образование — Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого , 1982 г., место работы — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», директор, Почетный работник образования РФ, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Слюсарева Ольга Анатольевна — 1969 года рождения, образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловская региональная академия государственной службы», 2010 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого , 1993 г., предыдущее место работы — депутат Тульской областной Думы 6-го созыва, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской областной Думы 6-го созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Смолянинов Евгений Александрович — 1981 года рождения, образование высшее, ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого , 2004 г. Индивидуальный предприниматель. Член Всероссийской политической партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Суслин Владимир Владимирович — 1974 года рождения, образование высшее, г. Москва Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 2001 г. Место работы — ООО «Домен», заместитель директора, избирался депутатом Тульской городской Думы 1−5-го созывов на непостоянной основе. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тимаков Владимир Викторович — 1965 года рождения, образование высшее. Место работы — ООО «Национальная детская энциклопедия», редактор, избирался депутатом Тульской городской Думы 4, 5-го созывов на непостоянной основе.

Тимохина Елена Юрьевна — 1964 года рождения, образование — Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого , 1985 г., Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 1998 г., место работы — Тульское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Регионального исполнительного комитета, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фадеева Ольга Викторовна — 1962 года рождения, образование высшее, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 2001 г., предыдущее место работы — администрация города Тулы, помощник главы администрации города Тулы.

Фаистов Александр Юрьевич — 1983 года рождения, профессиональное образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», 2005 г., ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., место работы — ООО «Автокран71», генеральный директор. Депутат Тульской городской Думы 5-го созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Федотов Дмитрий Иванович — 1974 года рождения, образование высшее, Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1996 г. Место работы — ООО «Парус», заместитель генерального директора, избирался депутатом Тульской городской Думы 3-го и 5-го созывов на непостоянной основе. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Швыков Александр Владимирович — 1976 года рождения, образование — «Тульский государственный университет», 1999 г., место работы — общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «Мехмаш», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шевелева Инна Владимировна — 1956 года рождения, образование — Тульское музыкальное училище им. А. С. Даргомыжского , 1979 г., место работы — Правительство Тульской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шишкин Дмитрий Владимирович — 1970 года рождения, профессиональное образование — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет», 2009 г, место работы — муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность», тренер отделения самбо, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Избирался депутатом Тульской городской Думы 3, 4-го созывов.