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Тульские следж-хоккеисты выиграли турнир Nacka Games в Швеции
Фото из группы ВКонтакте "Следж-хоккей в Туле".

Тульские следж-хоккеисты выиграли турнир Nacka Games в Швеции

Наши ребята молодцы!

20-22 сентября детская следж-хоккейная команда «Тропик» из Тулы принимала участие в международном турнире Nacka Games 2019 в Швеции. Наши спортсмены провели три матча и в каждом уверенно переиграли соперников.

В стартовом поединке «Тропик» обыграл хозяев льда – «Nacka HI» - со счетом 3:0. Во второй игре наши следжеры добились уверенной победы над финской дружиной SISU – 11:0.

В финальном матче «Тропик» вновь переиграл финнов (5:0). По одной шайбе забросили Кирилл Афонасов и Вадим Филюков, хет-трик оформил Кирилл Гаврилов.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил юных следж-хоккеистов и тренера команды Александра Денисова с победой в турнире. В поздравительной телеграмме главы региона, в частности, говорится:

«Наши ребята показали выдающуюся игру, не пропустили ни одного гола за три матча и разгромили соперников. Такое уверенное выступление – результат грамотной тренерской работы, упорных тренировок и высокого спортивного мастерства нашей команды. Пусть этот заслуженный успех придаст команде сил для дальнейших свершений. Мы болеем за вас!»

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:12 +1
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