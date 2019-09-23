В Новомосковске сотрудники заводов ГК «Полипласт» сыграли в КВН

Фото предоставлено ГК "Полипласт Новомосковск".

Среди КВНщиков были работники заводов из Первоуральска, Кингисеппа и, конечно, Новомосковска.

В пятницу, 20 сентября, в Новомосковске на сцене Дворца детского (юношеского) творчества состоялся турнир КВН среди заводов группы компаний Полипласт. В нем приняли участие работники трёх основных заводов холдинга – «Полипласт-УралСиб» г.Первоуральск, «Полипласт Северо-запад» г.Кингисепп и «Полипласт Новомосковск». Тему игры организаторы выбрали в соответствии с временем года – «День знаний».

Оценивало качество шуток химиков компетентное жюри. В состав судейской коллегии вошли: председатель Совета директоров АО «ГК Полипласт» Александр Шамсутдинов, генеральный директор ООО «Региональные новости» Андрей Мазов, генеральный директор АНО «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» Алмаз Бадретдинов, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем, руководитель Оружейной лиги КВН, директор команды КВН «Сборная Тульской области» Василий Цветынин и председатель жюри - заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Само состязание включало в себя три традиционных конкурса – Приветствие «Снова в школу…», разминка «Экзамены» и музыкальное домашнее задание «Мы все учились понемногу – Выпускной». Каждый завод придумал название для своей команды. Первоуральск представляла команда «УралНаш», Кингисепп – «Бетонные ночи», а Новомосковск – «Приключения Шурика». Участниками стали представители самых разных заводских профессий, сплочённость команд создала большие возможности для творчества.

Проведение игры КВН показало, что творческий потенциал работников Группы компаний «Полипласт» неисчерпаем. Несмотря на географическое отдаление заводов друг от друга, в арсенале каждой команды нашлись шутки, понятные болельщикам всех трёх заводов. Артистично и зажигательно участники шутили на сцене на злободневные производственные темы. И горячей поддержкой зрителей пользовались все команды без исключения. Болельщики и члены жюри высоко оценили репризы, экспромты и музыкальные номера. Смех и аплодисменты в зале не смолкали.

На протяжении всего турнира команды шли, что называется нога в ногу, борьба шла за каждый балл, за каждую улыбку. По окончании всех выступлений команда судей единодушно поблагодарила всех КВНщиков Полипласта за прекрасный вечер и доставленное удовольствие.

Все команды получили памятные плакетки, сертификаты и подарки от организаторов. Третье место заняла команда «Бетонные ночи», второе место досталось хозяевам соревнований, а победный кубок из Новомосковска отправился в Первоуральск. И, как совершенно точно, в своём выступлении отметили участники новомосковской сборной – в конечном итоге победил Полипласт.