В Туле 6000 человек пробежали «Кросс нации-2019»

Фоторепортаж Александрита Счастливого.

«Кросс нации» — самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.



В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное.



В Туле, как и в других городах России, забег состоялся 21 сентября. Местом проведения стал Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. На старт в этом году вышли порядка 6 000 человек.Самому маленькому участнику было 3 года, а самому взрослому - 64.

«Кросс нации» проводится Министерством спорта Российской Федерации, Всероссийской федерацией легкой атлетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Каждый участник получает диплом, а победители - медали и кубки Всероссийского марафона.