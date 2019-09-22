новости
новости
Регистрация
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс нации-2019»
Фоторепортаж Александрита Счастливого.

В Туле 6000 человек пробежали «Кросс нации-2019»

Количество участников увеличилось в два раза, по сравнению прошлым годом.

«Кросс нации» — самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Событие, не имеющее аналогов в мире, привлекает все большее количество и простых любителей бега, и мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.

В отличие от многих других беговых событий, участие в «Кроссе Нации» бесплатное. 

В Туле, как и в других городах России, забег состоялся 21 сентября. Местом проведения стал Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. На старт в этом году вышли порядка 6 000 человек.Самому маленькому участнику было 3 года, а самому взрослому - 64.

«Кросс нации» проводится Министерством спорта Российской Федерации, Всероссийской федерацией легкой атлетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Каждый участник получает диплом, а победители - медали и кубки Всероссийского марафона.

Галерея
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 1
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 2
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 3
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 4
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 5
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 6
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 7
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 8
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 9
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 10
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 11
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 12
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 13
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 14
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 15
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 16
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 17
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 18
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 19
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 20
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 21
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 22
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 23
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 24
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 25
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 26
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 27
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 28
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 29
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 30
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 31
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 32
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 33
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 34
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 35
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 36
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 37
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 38
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 39
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 40
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 41
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 42
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 43
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 44
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 45
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 46
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 47
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 48
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 49
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 50
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 51
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 52
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 53
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 54
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 55
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 56
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 57
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 58
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 59
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 60
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 61
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 62
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 63
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 64
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 65
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 66
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 67
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 68
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 69
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 70
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 71
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 72
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 73
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 74
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 75
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 76
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 77
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 78
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 79
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 80
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 81
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 82
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 83
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 84
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 85
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 86
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 87
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 88
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 89
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 90
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 91
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 92
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 93
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 94
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 95
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 96
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 97
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 98
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 99
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 100
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 101
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 102
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 103
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 104
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 105
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 106
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 107
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 108
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 109
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 110
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 111
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 112
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 113
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 114
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 115
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 116
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 117
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 118
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 119
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 120
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 121
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 122
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 123
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 124
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 125
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 126
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 127
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 128
В Туле 6000 человек пробежали «Кросс наций-2019», Фото: 129
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:22 +3
Другие статьи по темам
Событие
кросс нации
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура проверила сайты УК и нашла на них нарушения прав инвалидов
Прокуратура проверила сайты УК и нашла на них нарушения прав инвалидов
На Куликовом поле отпраздновали 639-ю годовщину победы русского воинства. Фоторепортаж
На Куликовом поле отпраздновали 639-ю годовщину победы русского воинства. Фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.