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Ребёнок чуть не погиб при обрушении балкона в Донском: прокуратура провела проверку
Кадр из видео

Ребёнок чуть не погиб при обрушении балкона в Донском: прокуратура провела проверку

В отношении руководителя управляющей компании возбуждены административные дела.

По поручению прокурора Тульской области Романа Праскова проведена проверка по факту публикации Myslo об обрушении балкона в Донском, которое едва не закончилось трагедией.

Установлено, что основания балконов дома № 75 по ул. Октябрьской микрорайона Центральный находятся в аварийном состоянии, железобетонные конструкции имеют следы разрушения и коррозии. Содержание и ремонт дома проводятся ненадлежащим образом.

Как выяснилось, 4 сентября мальчик поднялся на четвертый этаж дома по наружной лестнице и провалился в проём, образовавшийся при обрушении балконной плиты. Чудом удержавшегося за перекрытия ребенка спасли женщины, вышедшие снимать бельё.

Директору управляющей компании МКП «Дирекция единого Заказчика» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства и норм противопожарной безопасности.

В отношении и. о. директора возбуждены административные дела по ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений» и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:08 +1
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Люди
Роман Прасков
Место
Тульская областьДонской

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