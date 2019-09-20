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За порядком в Туле 21 сентября проследит Алексей Крыгин
Фото из архива MySlo

За порядком в Туле 21 сентября проследит Алексей Крыгин

По всем вопросам туляки могут обращаться в городскую ЕДДС.

Завтра, 21 сентября, в администрации Тулы будет дежурить заместитель главы администрации, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

В воскресенье за порядком в городе проследит заместитель начальника городского управления градостроительства и архитектуры Тулы Денис Гальперин.

По всем вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:34 0
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