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Житель Новомосковска помог задержать пьяного угонщика

Житель Новомосковска помог задержать пьяного угонщика

После бурного застолья мужчина уехал домой на машине собутыльницы.

При помощи жителя Новомосковска полицейские задержали подозреваемого в угоне. В Донском в отдел полиции обратилась 25-летняя женщина. Она рассказала, что утром не обнаружила возле дома свою отечественную «десятку». Информация о розыске машины была передана всем дежурным нарядам.

Позже в Новомосковске к полицейским обратился местный житель и сообщил, что увидел пьяного водителя, выходившего из машины около магазина. Мужчина не позволил нарушителю повторно сесть за руль. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что тот приехал за покупками на угнанной в Донском «Ладе». Угонщика доставили в отдел для разбирательства.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, 26-летний мужчина ночью распивал алкоголь в гостях у своей знакомой. Затем он решил уехать от собутыльницы и забрал её машину. Благодаря бдительности жителя Новомосковска, который пресёк факт «пьяного вождения», подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Полицейские устанавливают все детали случившегося. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +5
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