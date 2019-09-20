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В Тульской области в ДТП погибла пассажирка Opel Astra

В Тульской области в ДТП погибла пассажирка Opel Astra

Водитель не удержал машину в полосе, и она врезалась в отбойник.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября в 04.40 на 147-м километре автодороги М-2 «Крым» в Ясногорском районе Тульской области.
 
По предварительным данным, 62-летний водитель Opel Astra врезался в барьерное ограждение справа.
 
 
В результате ДТП, пассажирка Opel Astra, женщина 62 лет, от полученных травм скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции Тульской области.
 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:52 +1
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