В Тульской области в ДТП погибла пассажирка Opel Astra

Водитель не удержал машину в полосе, и она врезалась в отбойник.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября в 04.40 на 147-м километре автодороги М-2 «Крым» в Ясногорском районе Тульской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель Opel Astra врезался в барьерное ограждение справа.

В результате ДТП, пассажирка Opel Astra, женщина 62 лет, от полученных травм скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции Тульской области.