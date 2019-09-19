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В Туле ликвидируют две незаконные автопарковки
Фото: camonitor.kz

В Туле ликвидируют две незаконные автопарковки

Кроме того, запланирован демонтаж пяти самовольно возведенных торговых павильонов.

На сайте госзакупок размещен электронный аукцион на работы по освобождению самовольно занятых земельных участков от находящихся на них объектов. Заказчиком выступает министерство имущественных и земельных отношений Тульской области.
 
Из документации следует, что запланирован снос двух автопарковок. Первая находится неподалеку от железнодорожного вокзала станции Криволучье, а вторая — рядом с котельной по адресу ул. Кутузова, 10-б. Кроме того, снесут три незаконных торговых павильона в Центральном округе и два в Заречье.
 

Земельные участки будут освобождать на основании решений судов. Общая начальная максимальная стоимость работ оценивается в 560 тысяч рублей,  в эту сумму входит вывоз образовавшегося при сносе мусора.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:43 +3
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