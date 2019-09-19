В Туле ликвидируют две незаконные автопарковки

Фото: camonitor.kz

На сайте госзакупок размещен электронный аукцион на работы по освобождению самовольно занятых земельных участков от находящихся на них объектов. Заказчиком выступает министерство имущественных и земельных отношений Тульской области.

Из документации следует, что запланирован снос двух автопарковок. Первая находится неподалеку от железнодорожного вокзала станции Криволучье, а вторая — рядом с котельной по адресу ул. Кутузова, 10-б. Кроме того, снесут три незаконных торговых павильона в Центральном округе и два в Заречье.

Земельные участки будут освобождать на основании решений судов. Общая начальная максимальная стоимость работ оценивается в 560 тысяч рублей, в эту сумму входит вывоз образовавшегося при сносе мусора.