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Трамвай и легковушка столкнулись на ул. Советской в Туле
Фото: instagram.com/p/B2l1JXcgDT8/

Трамвай и легковушка столкнулись на ул. Советской в Туле

ДТП произошло в районе поворота на ул. Мосина.

Очевидцы сообщают, что в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле столкнулись трамвай и легковой автомобиль. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
 
Из-за участников ДТП на ул. Мосина образовалась серьезная пробка. Кроме того, затруднение движения наблюдается по направлению от Зареченского округа в центр.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:55 +4
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