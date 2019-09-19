Трамвай и легковушка столкнулись на ул. Советской в Туле

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Очевидцы сообщают, что в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле столкнулись трамвай и легковой автомобиль. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

Из-за участников ДТП на ул. Мосина образовалась серьезная пробка. Кроме того, затруднение движения наблюдается по направлению от Зареченского округа в центр.