В Туле на Восточном обводе построят надземный переход

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Переход построят на Восточном обводе между Суворовским училищем и парком «Патриот». Обустройство сооружения включат в проектно-сметную документацию второй очереди Восточного обвода в ближайшее время.

- Мы видим необходимость обустройства надземного пешеходного перехода в районе парка «Патриот» и Суворовского училища, — сообщил Родион Дудник. — Строительство этого объекта мы запланировали для повышения пешеходной доступности в этом месте.