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В Туле на Восточном обводе построят надземный переход

В Туле на Восточном обводе построят надземный переход

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Переход построят на Восточном обводе между Суворовским училищем и парком «Патриот». Обустройство сооружения включат в проектно-сметную документацию второй очереди Восточного обвода в ближайшее время.

- Мы видим необходимость обустройства надземного пешеходного перехода в районе парка «Патриот» и Суворовского училища, — сообщил Родион Дудник. — Строительство этого объекта мы запланировали для повышения пешеходной доступности в этом месте.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:47 +1
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