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Тульские судебные приставы отправили домой 360 нелегалов
Фото: r19.fssprus.ru

Тульские судебные приставы отправили домой 360 нелегалов

В регионе незаконно находились граждане Вьетнама, Шри-Ланки, Молдовы и других государств.

Сотрудники УФССП России по Тульской области проводят работу по исполнению судебных решений о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

На прошлой неделе регион покинули 16 нелегалов, нарушивших ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

С начала года тульские приставы сопроводили до зоны пограничного контроля и отправили домой 360 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Вьетнама, Шри-Ланки, и других государств.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 +2
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