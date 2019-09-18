Тульские судебные приставы отправили домой 360 нелегалов

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В регионе незаконно находились граждане Вьетнама, Шри-Ланки, Молдовы и других государств.

Сотрудники УФССП России по Тульской области проводят работу по исполнению судебных решений о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

На прошлой неделе регион покинули 16 нелегалов, нарушивших ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

С начала года тульские приставы сопроводили до зоны пограничного контроля и отправили домой 360 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Вьетнама, Шри-Ланки, и других государств.