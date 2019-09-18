Центр Тулы замер в огромной пробке

Фото из архива MySlo

Скорость движения на улице Советской не превышает 7 км/ч.

В центральной части Тулы существенно затруднено движение транспорта – согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения машин по улице Советской составляет от 5 до 7 км/ч. Пробки достигают 8 баллов.

Также заторы наблюдаются на городских проспектах, на ул. Демонстрации, Староникитской и Мосина. Из-за дорожных работ пробка в обе стороны собралась на ул. Пушкинской. По возможности выбирайте пути объезда.