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Центр Тулы замер в огромной пробке
Фото из архива MySlo

Центр Тулы замер в огромной пробке

Скорость движения на улице Советской не превышает 7 км/ч.

В центральной части Тулы существенно затруднено движение транспорта – согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения машин по улице Советской составляет от 5 до 7 км/ч. Пробки достигают 8 баллов.

Также заторы наблюдаются на городских проспектах, на ул. Демонстрации, Староникитской и Мосина. Из-за дорожных работ пробка в обе стороны собралась на ул. Пушкинской. По возможности выбирайте пути объезда.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:24 +6
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