В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»

Фестиваль «Национальный квартал» прошел в Туле в общественном пространстве «Искра» 14 сентября.

Попробовать только что приготовленный сбитень из самовара, кошерное вино, сладкий картофель батат, армянские сладости или татарский чак-чак, пахлаву и сыр пришли тысячи туляков. Получился грандиозный национальный праздник, говорящий на десятках языков. Каждый смог не только приобщиться к культуре народов мира, но и отведать национальные блюда. Организаторы удивили туляков и оригинальной интернациональной концертной программой «Ешь. Танцуй. Люби».

В числе гостей был и губернатор Алексей Дюмин, который пообщался с участниками фестиваля и продегустировал их угощения. Большое внимание глава региона уделил площадке тульского Центра русской культуры.