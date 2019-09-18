В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»
Яркие краски костюмов, аппетитные ароматы блюд кухни народов мира и многообразие национальных традиций – все это фестиваль «Национальный квартал».
Фестиваль «Национальный квартал» прошел в Туле в общественном пространстве «Искра» 14 сентября.
Попробовать только что приготовленный сбитень из самовара, кошерное вино, сладкий картофель батат, армянские сладости или татарский чак-чак, пахлаву и сыр пришли тысячи туляков. Получился грандиозный национальный праздник, говорящий на десятках языков. Каждый смог не только приобщиться к культуре народов мира, но и отведать национальные блюда. Организаторы удивили туляков и оригинальной интернациональной концертной программой «Ешь. Танцуй. Люби».
В числе гостей был и губернатор Алексей Дюмин, который пообщался с участниками фестиваля и продегустировал их угощения. Большое внимание глава региона уделил площадке тульского Центра русской культуры.
Юрий Алешин
– Я хотел представить русскую культуру как можно шире на фестивале, – рассказал Юрий Алешин, председатель Центра русской культуры и ИК ОД «Конгресс интеллигенции Тульской области». – У нас на столе было огромное разнообразие блюд традиционной русской кухни. Проводили мастер-классы и различные интерактивы целый день! Поэтому и внимание к нашей площадке было повышенное. Большое спасибо заместителю председателя общественной наблюдательной комиссии Тульской области Игорю Крюкову, председателю тульской региональной общественной организации «Православный центр духовного возрождения» Людмиле Романовской и исполнительному директору Андрею Романовскому за помощь в организации праздника. В Тульской области проживает очень много представителей различных национальностей. На фестивале сильно ощущалось единство людей несмотря на разнообразие культур, языков и традиций. И это очень приятно, потому что мы все живем в одном регионе и нам важно быть настоящей командой! Надеюсь, что фестиваль «Национальный квартал» станет ежегодным.