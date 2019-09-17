Туляков приглашают поучаствовать в режиссерском конкурсе

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Команда фестиваля уличного кино, который прошел этим летом в 1100 городах и населенных пунктах России, запускает новый конкурс для молодых режиссеров — «А4».

Как поучаствовать? Сними и отправь организаторам короткометражный фильм (до 5 минут). Подробнее информацию читайте на сайте проекта.

Жюри выставит оценку за ролик. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.

Конкурс «А4» проходит уже второй год. Прошлой осенью он собрал 256 фильмов со всей страны. Председателем жюри выступил режиссер Валерий Тодоровский. Победителем стал молодой режиссер Иван Семененко с короткометражкой «Жить».

Фильм-победитель этого года будет озвучен на церемонии закрытия фестиваля в Москве. Его автор получит 1 миллион рублей.

До окончания приема заявок остался месяц.

Напомним, в Туле 24 августа состоялся Всемирный фестиваль уличного кино. Жители города собрались под открытым небом, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившееся кино светом фонариков и телефонов.

На днях устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано. Победителем зрительского голосования стал фильм «Миллиард».