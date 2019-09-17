новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поучаствовать в режиссерском конкурсе
Фото: pixabay.com.

Туляков приглашают поучаствовать в режиссерском конкурсе

Победитель получит приз – 1 000 000 рублей.

Команда фестиваля уличного кино, который прошел этим летом в 1100 городах и населенных пунктах России, запускает новый конкурс для молодых режиссеров — «А4».

Как поучаствовать? Сними и отправь организаторам короткометражный фильм (до 5 минут). Подробнее информацию читайте на сайте проекта.

Жюри выставит оценку за ролик. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.

Конкурс «А4» проходит уже второй год. Прошлой осенью он собрал 256 фильмов со всей страны. Председателем жюри выступил режиссер Валерий Тодоровский. Победителем стал молодой режиссер Иван Семененко с короткометражкой «Жить».

Фильм-победитель этого года будет озвучен на церемонии закрытия фестиваля в Москве. Его автор получит 1 миллион рублей.

До окончания приема заявок остался месяц.

 

Напомним, в Туле 24 августа состоялся Всемирный фестиваль уличного кино. Жители города собрались под открытым небом, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившееся кино светом фонариков и телефонов.

На днях устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано. Победителем зрительского голосования стал фильм «Миллиард».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кинорежиссерский конкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Платоновском парке прошел фестиваль «Юный художник»
В Платоновском парке прошел фестиваль «Юный художник»
В Тулу привезли Кубок Гагарина: фоторепортаж
В Тулу привезли Кубок Гагарина: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.