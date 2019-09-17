Подачу воды в дома Пролетарского округа восстановят к 11.00 следующего дня

Ранее мы сообщали о понижении давления воды в домах Пролетарского округа Тулы. По уточненным данным, авария произошла на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области.

Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к аварийно-восстановительным работам по замене поврежденного участка водовода в 21.00. Прогнозируемое время проведения работ – до 11.00 18 сентября. Администрация города рекомендует жителям иметь запас воды.

Исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев держит ситуацию на контроле и выехал к месту аварии.

В областном центре будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты выдачи технической воды начнут работать в шесть часов утра 18 сентября по следующим адресам:

Пролетарская, 22-А, ТЦ «Рио»,

Ложевая, 125-А, ТЦ «Пролетарский»,

Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки),

Металлургов, 22, ДК «Металлургов»,

Кутузова, 13, ТК «Кировский»,

Кутузова, 45, ТРК «Голубой огонь».

В среду, с 7.00 в киосках «Губернский колодец» будет организована раздача питьевой воды по следующим адресам: