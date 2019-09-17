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Подачу воды в дома Пролетарского округа восстановят к 11.00 следующего дня

Подачу воды в дома Пролетарского округа восстановят к 11.00 следующего дня

На место аварии выехал исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Ранее мы сообщали о понижении давления воды в домах Пролетарского округа Тулы. По уточненным данным, авария произошла на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области.

Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к аварийно-восстановительным работам по замене поврежденного участка водовода в 21.00.  Прогнозируемое время проведения работ – до 11.00 18 сентября. Администрация города рекомендует жителям иметь запас воды.

Исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев держит ситуацию на контроле и выехал к месту аварии.

В областном центре будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты выдачи технической воды начнут работать в шесть часов утра 18 сентября по следующим адресам:

  • Пролетарская, 22-А, ТЦ «Рио»,
  • Ложевая, 125-А, ТЦ «Пролетарский»,
  • Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки),
  • Металлургов, 22, ДК «Металлургов»,
  • Кутузова, 13, ТК «Кировский»,
  • Кутузова, 45, ТРК «Голубой огонь».

В среду, с 7.00 в киосках «Губернский колодец» будет организована раздача питьевой воды по следующим адресам:

  • Степанова, 29,
  • Марата, 24-Б,
  • Кирова, 14,
  • Калинина, 20, к. 1,
  • Кирова, 32,
  • Пролетарская, 34,
  • Кутузова, 15,
  • Вильямса, 26,
  • Металлургов, 60,
  • Металлургов, 1-Б.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:05 0
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