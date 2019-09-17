Подачу воды в дома Пролетарского округа восстановят к 11.00 следующего дня
На место аварии выехал исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев.
Ранее мы сообщали о понижении давления воды в домах Пролетарского округа Тулы. По уточненным данным, авария произошла на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Богоявленка Веневского района Тульской области.
Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к аварийно-восстановительным работам по замене поврежденного участка водовода в 21.00. Прогнозируемое время проведения работ – до 11.00 18 сентября. Администрация города рекомендует жителям иметь запас воды.
Исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев держит ситуацию на контроле и выехал к месту аварии.
В областном центре будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты выдачи технической воды начнут работать в шесть часов утра 18 сентября по следующим адресам:
- Пролетарская, 22-А, ТЦ «Рио»,
- Ложевая, 125-А, ТЦ «Пролетарский»,
- Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки),
- Металлургов, 22, ДК «Металлургов»,
- Кутузова, 13, ТК «Кировский»,
- Кутузова, 45, ТРК «Голубой огонь».
В среду, с 7.00 в киосках «Губернский колодец» будет организована раздача питьевой воды по следующим адресам:
- Степанова, 29,
- Марата, 24-Б,
- Кирова, 14,
- Калинина, 20, к. 1,
- Кирова, 32,
- Пролетарская, 34,
- Кутузова, 15,
- Вильямса, 26,
- Металлургов, 60,
- Металлургов, 1-Б.