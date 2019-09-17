В Туле в рамках нацпроекта «Демография» открыли Дом для пожилых людей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Квалифицированную помощь и особую заботу в нём могут получать 30 человек.

На базе общественной организации «Тульский областной еврейский благотворительный Центр «ХАСДЭЙ НЕШАМА» открылся Дом для пожилых людей. Он построен для туляков, нуждающихся в особой заботе и квалифицированной помощи, и рассчитан на одновременное пребывание 30 человек.

С открытием Дома для пожилых людей благотворителей поздравила заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

По её словам, в рамках национального проекта «Демография» в регионе реализуется проект «Старшее поколение» по созданию условий для активного долголетия. Замминистра отметила, что общественная организация «ХАСДЭЙ НЕШАМА» – первый в регионе поставщик социальных услуг, который вошел в реестр министерства труда и соцзащиты. В минувшем году организация стала участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Нацпроект «Демография» предусматривает внедрение системы во всех регионах до 2024 года. В Тульской области в рамках пилотного проекта идет поэтапный переход на систему долговременного ухода. В девяти муниципалитетах система уже создана. Планируется, что в 2020 году действие системы распространится на все районы области.

В Тульской области работают десять государственных стационарных учреждений для пребывания пожилых и инвалидов, которые вмещают порядка 3500 человек.