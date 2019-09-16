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В Тулу придет третья волна бабьего лета

В Тулу придет третья волна бабьего лета

Об этом рассказали синоптики.

С 23 сентября в Центральной России ожидается значительное улучшение погодных условий. Средняя температура воздуха составит +15°С. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА «Новости», с этого дня в регионе наступит третья волна бабьего лета. Солнечную и сухую погоду принесет антициклон.

По словам синоптика, после 27 сентября до 1 октября ожидаются дожди и похолодание. А со 2 октября на несколько дней вернется теплая и комфортная погода.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:37 +7
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