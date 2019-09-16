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Тульская область развивает сотрудничество с Италией
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область развивает сотрудничество с Италией

За январь-июль 2019 г. внешнеторговый оборот составил более 42 млн долларов.

16 сентября в Корпорации развития Тульской области губернатор Алексей Дюмин встретился с президентом провинции Фрозиноне (Италия) Антонио Помпео.

Алексей Дюмин отметил, что сотрудничество между Тульской областью и Италией развивается. В октябре в регионе уже в четвёртый раз пройдёт российско-итальянский форум малого и среднего предпринимательства. Он стал доброй традицией и эффективным механизмом взаимодействия между двумя странами.

Глава региона сообщил, что внешнеторговый оборот между Тульской областью и Италией за три года вырос на 8% и в 2018 году превысил 95 млн долларов.

За январь-июль 2019 г. он составил более 42 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42%.

За три последних года предприятия Тульской области и Италии заключили ряд международных контрактов о поставках продукции на общую сумму более 180 млн долларов. Экспорт товаров из Тульской области в Италию за январь-июль 2019 года достиг 15 млн долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 18%. Основные направления экспорта – продукция металлургии, удобрения, крахмалы, технологичная продукция (оборудование для молочной промышленности, нетканный материал для машин по производству бумаги, приборы для измерения давления).

– Мы видим серьезный потенциал сотрудничества между итальянскими и тульскими компаниями. В первую очередь, в сферах туризма, торговли товарами химической и металлургической промышленности, совместных инвестиционных проектах. Мы готовы представить широкий спектр инвестиционных предложений – в пищевой промышленности, производстве автокомпонентов, строительстве, логистике и других отраслях, – цитирует Алексея Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Губернатор также отметил, что за короткий срок в регионе была создана особая экономическая зона «Узловая», которая даёт серьёзные преференции бизнесу. Министерство экономического развития РФ признало её одной из самых быстро растущих в стране. Сейчас Тульская область занимает в России 6-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата.

Антонио Помпео рассказал о социально-экономическом потенциале провинции Фрозиноне и поблагодарил Алексея Дюмина за сотрудничество.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 −2
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