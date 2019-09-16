Более трех тысяч человек в Тульской области заболели ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная. За неделю с 9 по 15 сентября 2019 года в регионе зарегистрировано 3373 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 41%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За счет средств федерального бюджета поступила противогриппозная вакцина «Совигрипп» для иммунизации детей и взрослых в объеме 43% от годовой заявки, для взрослых в количестве 261000 доз, для детей — 59 349 доз.

По состоянию на 13 сентября против гриппа привито 266 013 человек (18% от численности населения), в том числе за счет средств федерального бюджета привито 225391 взрослый и 40622 ребенка. Дополнительно проводилась иммунизация за счет личных средств граждан в частных прививочных кабинетах, где привито 66 человек.

Прививки от гриппа проводятся ежегодно вакцинами, актуальными для данного эпидемического сезона, что обусловлено высокой изменчивостью вируса. Прививка, сделанная в прошлом году, не может надежно защитить от гриппа в текущем году, так как виды циркулирующих вирусов гриппа постоянно меняются.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по октябрь, чтобы иммунитет после иммунизации успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Проводятся прививки бесплатно в поликлиниках по месту жительства или работы.

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По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−30−77.